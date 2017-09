Laser-WM: Philipp Buhl will Medaillen-Triple – ZDF-Beitrag über den “Test vor den Spielen”

ZDF-Beitrag mit Philipp Buhl zur Laser WM

Philipp Buhl will nach der unglaublichen Laser-WM-Bilanz von 2/3/4 in den vergangenen Jahren in Mexiko wieder ganz vorne sein. Der Auftakt war ordentlich. Ein Favorit strauchelt schon.

Zum Auftakt der Laser-Weltmeisterschaft in Mexiko liegt der Vize-Weltmeister Philipp Buhl nach zwei Rennen mit den Plätzen 3 und 15 auf Rang sieben. Es ist ein ordentlicher Start nach dem Motto: Man kann eine Rennserie zu Beginn nicht schon entscheiden, aber sie sehr wohl verlieren.

So musste Top Favorit Robert Scheidt schon einen Frühstart hinnehmen, gewann dafür aber das zweite Rennen. An der Spitze gibt aber schon ein anderer Favorit mächtig Gas. Der britische Titelverteidiger Nick Thompson startete mit zwei Siegen.

Wenig Wind droht

Der erste Renntag ist bei gutem Druck zwischen 12 und 15 Knoten erfolgt. Ob es so bleibt, ist allerdings fraglich. Die Vorhersagen gehen von etwa 7 Knoten Wind aus bei Lufttemperaturen über 30 Grad. Bei sehr wenig Wind wären die Leichtgewichte gefragt, und es wird sich zeigen, wer bei diesen auch in Rio möglichen Bedingungen am besten zurecht kommt.

Buhl ist zwar mit einem Weltcup-Sieg im Gepäck zur WM gereist, aber dieser ist überwiegend bei Hack zustande gekommen. Der Bayer ist sich bewusst, dass das Revier in Mexiko nicht perfekt auf ihn zugeschnitten ist, aber er will zeigen, dass er bei allen Bedingungen stabil um vordere Plätze segeln kann. Viel kommt dabei auf die Starts an, die er zuletzt genau analysiert und gerade in Hyères stark verbessert hat.

Bei dem Weltcup-Sieg in Frankreich hat er jedenfalls viel Selbstbewusstsein getankt, und Buhl ist davon überzeugt, dass dieses Gefühl die Taktik positiv beeinflusst. Das mache die eigene Leistung nicht so risikoanfällig, sagt er im Vorfeld der Regatta. So peilt er auch in Mexiko Edelmetall an.

Für die Außendarstellung ist jedenfalls klar, dass sich der Sportsoldat längst zum Gesicht des deutschen Segelsports entwickelt hat. So ist zu erklären, dass das ZDF Mittagsmagazin über den gut vorzeigbaren Lasersegler berichtet. Ein Vorgang, der durchaus bemerkenswert ist.

