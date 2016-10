Middle Sea Race: Falsche Insel gerundet – Trimaran Phaedo verschenkt den Sieg

Für einen solchen Fehler hätte man den Navigator früher möglicherweise an der obersten Rahe aufgehängt. Aber diesmal geht es ja nur um eine Regatta. Beim Rolex Middle Sea Race ist es zu einem peinlichen Fauxpas gekommen.

Der MOD70 Trimaran “Phaedo” lag komfortabel vor seinem Klassenkollegen “Maserati” auf Rekordkurs. Das mit Spannung erwartete Duell schien klar zu gunsten des grünen Multihulls auszugenen. Aber dann rundete er die falsche Insel.

Linosa statt Lampedusa blieb links liegen bevor sich “Phaedo” auf den finalen Schlag nach Malta machte. Gut drei Stunden raste der Multi in die falsche Richtung, dann drehte er um, als der Konkurrent so gar nicht seinem falschen Kurs folgen wollte. Am Ende landete er deutlich hinter “Maserati” und verlor auch noch den Rekord aus dem Vorjahr. Zehn Stunden blieben die Italiener unter der Rekordzeit.

Sie gingen in ihrer Pressemitteilung auf den Aussetzer des Gegners ein. Sie freuten sich, zehn Stunden unter der Rekordzeit geblieben zu sein. Phaedo3’s skipper Brian Thompson kommentierte: “Wir hatten ein fantastisches Rennen mit Maserati. Dann schossen wir in der vergangenen Nacht so etwas wie ein Eigentor.”

Aber solche Fehler sind schon anderen passiert. Zuletzt ging das Routing von keinem Geringeren als Michel Desjoyeaux beim Rolex Fastnet-Race mit der IMOCA “SMA” mächtig in die Hose, als er den Wolf Rock Leuchtturm auf der falschen Seite rundete und dann klammheimlich das Rennen abbrach.

Rolex Middle Sea Race Tracker