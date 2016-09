Mini 6.50: Dokumentation über den Schweizer Mini-Segler Simon Koster – vier Video-Folgen

Hier geht’s zu den vier Videos

Spannende und höchst unterhaltsame Dokumentation des Schweizer Fernsehens über Kosters Minitransat-Törn 2016 auf „Eight Cube“.

In jeweils 25 Minuten langen Folgen zeigt das SRF in seiner Reihe „Segeln am Limit“ minutiös die Freuden und Leiden des bekannten Mini-Seglers während der letzten Minitransat von der Bretagne zu den Kanaren und beim „großen Sprung“ hinüber nach Guadeloupe. Klasse Unterhaltung mit tollen Bildern und viel Know-how… aber Vorsicht: S’isch in Schwyzerdütsch!

Alle vier Folgen sind jetzt online!