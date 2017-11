Mini Transat: Riechers-Konkurrent mit Problemen – Maxi Tri MAcif rauscht durchs Feld

Jörg Riechers hat beim Mini Transat seinen Angriff auf Platz zwei in der Gesamtwertung gestartet. Dabei scheint ein weiterer großer Konkurrent vor dem Aus zu stehen.

Es sind Welten, die sich da mitten auf dem Atlantik begegnen. Auf der einen Seite die Einhand-Piloten mit ihren 6.50 Meter kurzen Rennschüsseln, die nur über Funk mit der Außenwelt verbunden sind, und auf der anderen Seite Francois Gabart.

Der Macif-Skipper rast auf seinem 100-Fußer mit bis zu 40 Knoten durch das Feld der Ministen, die sich über ein Viertel des Speeds freuen. Und er ist mit allen Errungenschaften der Technik ausgerüstet, die es ihm erlauben, den schnellsten Weg um die Erde zu finden, aber auch Kollisionen mit der Ministen zu vermeiden. Im Kampf gegen seinen virtuellen Gegner Thomas Coville liegt er zurzeit knapp 120 Meilen vorne (Macif Tracker).



Riechers startet Angriff

Jörg Riechers mag noch einen Windzug der riesigen Rennmaschine gespürt haben, und vielleicht ist er gehalst, um etwas länger einen Blick auf den rasenden Franzosen zu erhaschen. Wahrscheinlicher ist aber, dass er nun in den Angriff-Modus gewechselt ist.

Nach gut drei Tagen Bord-an-Bord-Kampf mit Simon Koster hat er nun offenbar genug von der Nähe zu dem Schweizer, der seiner “Eight Cube” die Flügel gestutzt hat und offenbar locker mit dem deutschen Plattbug-Kollegen mithalten kann.

Nun entfernt sich Riechers von den beiden Führenden den auch der Führende Ian Lipinski gut 100 Meilen voraus hält wie Koster an dem nördlichen Kurs fest. Es wird sich zeigen, welche Strategie am Ende aufgeht. Der Hamburger ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Aber er muss etwas tun, wenn er den Schweizer in Bedrängnis bringen will.

Die Situation im Vergleich zur restlichen Konkurrenz ist für “Lilienthal” noch einmal komfortabler geworden. Denn nach dem Ausfall zweier starker Gegner ist nun der dritte in große Bedrängnis geraten. Romain Bolzinger, Vierter der ersten Etappe, wird nur noch mit 0,8 Knoten auf dem Tracker geführt. Er muss Probleme haben, und die Wettfahrtleitung hat schon ein Begleitboot in seine Richtung geschickt.

Oliver Tessloff segelt immer noch auf Rang 18, Lina Rixgen ist 34. und Andreas Deubel kämpft sich als 44. nach seinem Boxenstopp wieder an das Hauptfeld heran.

Mini Transat Tracker