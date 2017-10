Mini Transat: Zwei weitere Mastbrüche – Riechers versucht, am Podium dranzubleiben

Das Mini Transat hat zwei weitere Material-Opfer zu beklagen. Jörg Riechers verliert den Anschluss zur Spitze, kann aber immer noch die Top-Drei schaffen.

Vor der vierten Nacht auf See ist die Flotte der Mini-Segler schon dezimiert worden. Nach dem ersten Mastbruch kurz nach dem Start sind nun zwei weitere dazu gekommen. Die Havaristen steuern jeweils La Coruna in Spanien an.

Derweil sind die beiden Spitzenboote der Flotte schon weit enteilt. Der Top-Favorit Ian Lipinski hat standesgemäß die Führung übernommen mit seinem überlegenen Plattbug “Griffon.fr”, aber Ervan Le Mené hält sich gut in seinem Kielwasser.

Jörg Riechers konnte allerdings nicht Schritt halten, obwohl es auf den ersten Meilen noch so aussah. Aber der Wind nahm schließlich deutlich zu und kam genau von hinten. Dabei zeigt sein neuer Plattbug “Lilienthal” erste Schwächen. Im Duell mit dem Franzosen Aurelien Poisson (“Teamwork”) konnte er nicht den gleichen direkten Weg steuern.

Er steuert nicht so tief, wie der Konkurrent. Das kann an dem verfügbaren Segelmaterial liegen oder auch an der vorherrschenden Welle, die seiner Neukonstruktion nicht so sehr behagt.

So verliert er nach einer Halse gen Norden im direkten Vergleich deutlich an Distanz. Poisson liegt inzwischen auf Rang drei, Riechers ist auf Platz sieben zurückgefallen befindet sich aber noch in Lauerstellung. Dabei wird seine Kurslinie auf dem Tracker so gezeigt, als hätte er möglicherweise eine Verbotszone nicht vorschriftsmäßig umfahren. Ob es ein Messfehler ist?

Es ist nicht so einfach für die Einhandsegler auf den 6.50 Minis, die navigatorischen Aufgaben zu erledigen. Sie sind von den modernen Kontakt-Möglichkeiten ihrer Kollegen auf größeren Yachten ausgeschlossen, verfügen über keinen Plotter und müssen anhand der per Radio übermittelten Wetterinformationen auf Seekarten navigieren. So sind sie auch taktisch auf sich alleine gestellt. Es gilt einfach, das Bestmögliche aus Wetter und Boot herauszuholen.

Deshalb ist es so wichtig, sein Boot gut zu kennen, um die besten Steuer-Winkel und Segel-Kombinationen passend zu vorherrschendem Wind und Welle zu finden. Das trifft offenbar besonders für den Schweizer Simon Koster zu, der zu Beginn noch verhalten auf dem 16. Platz segelte, aber mit zunehmendem Rückenwind mächtig aufdrehte und inzwischen auf Platz vier vorgeprescht ist und sich in Schlagdistanz zu Rang zwei befindet.

In der Flotte der 56 Serienboote schlägt sich weiterhin Oliver Tessloff aus deutscher Sicht wacker (SR-Interview). Er ist von den drei deutschen Seglern als einziger mit einem Boot der neuesten Generation am Start und hält als 11. mit gut 30 Meilen Rückstand den Abstand zu den führenden Franzosen konstant.

Andreas Deubel hat mit seiner ungewöhnlichen Kurswahl nahe unter der spanischen Küste vom zeitweise 50. Platz bis auf 29 aufgeholt. Lina Rixgen kommt noch nicht richtig in Fahrt und segelt auf Platz 53.

