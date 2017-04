Optimisten: Neuer Weltrekord? – Über 1000 Kinder am Gardasee, 220 aus Deutschland

Das Optimist Meeting am Gardasee steht mit 1055 Booten als größte Klassenregatta der Welt im Guinness-Buch. Nun haben sich noch mehr Kinder aus insgesamt 30 Nationen angemeldet.

Geschenke-Tüte auspacken beim Anmelden:

Heute startet das Optimist-Meeting am Gardasee, und die Massenveranstaltung hat ihre Faszination nicht verloren. 1072 Boote haben gemeldet, und das wären mehr als der Guinness-Weltrekord aus dem Jahr 2012. Es muss sich zeigen, ob wirklich so viele Kinder an der Startlinie erscheinen, um den Rekord zu brechen.

731 Jungen und 341 Mädchen gehen an den Start. Davon segeln 280 in der “Cadetti”-Klasse (9 bis 11 Jahre) und 792 bei den “Juniors” (12 bis 15 Jahre). Sie kommen aus 30 Nationen, Puerto Rico und Thailand sind neu dabei.

Die italienischen Gastgeber stellen die größte Anzahl der Teilnehmer (281). Danach folgt aber schon Deutschland mit 220 Seglern. Die weiteren Länder mit hoher Beteiligung: Dänemark (84), Schweden (82), Polen (55), Finnland (47), Norwegen (41), Russland (39), Ungarn (41), Spanien (27), USA (23), England (23).

Sportlich ist der Wert der Veranstaltung umstritten. Auch deshalb hat der Fraglia Vela Riva den Titel “Meeting” statt Regatta gewählt. Aber der Erfolg gibt den Ausrichtern Recht. Es geht um das Erlebnis.

Am Mittwoch startet eine Sonderveranstaltung, bei der ein Segler pro Nation im Country Cup antritt. Ab 18 Uhr beginnt der traditionelle Marsch der Teilnehmer durch Riva. Donnerstag starten die ersten Gruppenregatten.