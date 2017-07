ORC EM: X-41 “Dockenhuden” holt Vize-Titel – Bronze für “Sportsfreund”

Bei der ORC EM in Danzig hat die deutsche X41-Crew der “Dockenhuden” um Thomas Jungblut und Steuermann Nils Heyde Silber gewonnen. “Sportsfreund” verdrängte knapp die “Tutima”-Frauen vom Podium.

82 Teams aus elf Ländern hat die diesjährige ORC-Europameisterschaft an der Startlinie versammelt. Dabei zeigte insbesondere die kleine Klasse C für Yachten zwischen 30 und 38 Fuß, dass der Gedanke des Handicap-Segelns noch aktuell ist. 40 Schiffe segelten bei den Kleinen vor Danzig um den Titel.

Dabei ärgerte sich insbesondere die Crew der Italia 9.98 “IMMAC Fram” um Skipper Kai Mares, dass sie am letzten Tag knapp das Podium um zwei Punkte verpasste. Hendrik Arendt fasst die Stimmung der jungen Crew, die aus dem One4all-Projekt entstanden ist zusammen:

“Wenn wir morgens als Zweiter ablegen und durch zwei schlechte Wettfahrten am Nachmittag als Vierter wieder anlegen, ist das natürlich frustrierend. Aber hätte man uns im Mai gesagt, dass wir in unserem ersten Jahr bei der ORC-EM Vierter werden, wäre ich wohl recht überrascht gewesen. Wenn die Enttäuschung verstrichen ist, werden wir stolz auf das Ergebnis sein!”

Ähnlich enttäuschend verlief das Finale für die deutsche Farr 30 “Heat” mit unter anderem dem BSC-Liga Steuermann Max Augustin an der Pinne, Liga-Meister Julian Stückl als Taktiker und David Heitzig vom NRV-Team auf dem Vorschiff. Ein Frühstart im letzten Rennen kostete die mögliche Bronze-Medaille.

Dafür jubelte das deutsche Veteranen-Team um Steuermann Nils Heyde und Taktiker Thomas Jungblut, das nach dem schwierigen “El Pocko”-Projekt nun mit der X41 “Dockenhuden” wieder wie gewohnt vorne mitspielen kann.

Mit einem Sieg im letzten Rennen schoben sich die aktuellen Deutschen Meister in ORC 1/2 noch auf den Silber-Platz vor. Sie profitierten dabei auch von einer Jury-Entscheidung, die eine umstrittene Wiedergutmachung für das estnische Boot “Premium” zurücknahm. Dadurch rutschte um einen Punkt auf Rang drei zurück.

Der zweite Platz der “Dockenhuden” ist umso höher zu bewerten, weil er nahezu in einem Einheitsklassen-Feld zustande kam. Unter den besten sieben Yachten im 29-Boote-Feld platzierten sich sechs X41. Der Sieg ging an die finnische “Xini Freedom”, die am Ende nur zwei Punkte vor der deutschen Yacht lag.

Eine Medaille für Deutschland gab es auch in der großen A-Klasse, in der allerdings nur 12 Yachten starteten. Die Soto 40 “Sportfreund” schloss die Serie mit einem Sieg ab, musste sich aber zwei skandinavischen Swan45 aus Finnland und Dänemark geschlagen geben. Auch die Frauencrew auf der “Tutima” spielte vorne mit und verzeichnete einen Sieg. Aber schließlich musste sie sich mit Rang vier zufrieden geben.

Ergebnisse ORC EM 2017