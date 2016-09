Segel-Bundesliga: Verfolger jagen Erstplatzierte aus Tutzing – letzter Auftritt für Zweitligisten

Es wird brandheiß bei der Deutschen Segel-Bundesliga in Kiel (16. bis 18. September). Zum vorletzten Mal in dieser Saison treten die Clubs der 1. Liga gegeneinander an. Die Punkteabstände sind so eng, dass im Kampf um den Meistertitel noch alles offen ist.

Jeder kleine Fehler kann die Clubs teuer zu stehen kommen. Für die Zweitligisten bringt Kiel bereits die Entscheidung, denn es ist ihr letzter Auftritt in dieser Saison. Aufstieg, Relegation oder Qualifikation?

Das alles entscheidet sich in Kiel. Spannende Wettfahrten mit einer großen Portion Action und Nervenkitzel sind damit garantiert. Angeheizte Stimmung bei den Erstligisten: Aktuell liegen die 18 Clubs punktetechnisch so dicht beieinander, dass der Kampf um den Meistertitel noch längst nicht entschieden ist.

Kein Club konnte sich bisher bedeutend von seinen Konkurrenten absetzen. Der Deutsche Touring Yacht-Club (amtierender Deutscher Meister) führt mit nur einem Punkt Abstand zum Zweiten, dem Lindauer Segler-Club, die Tabelle an. Platz drei belegt (mit fünf Punkten Rückstand zu Platz eins) der Verein Seglerhaus am Wannsee.

So gilt es in Kiel noch mal ordentlich Gas zu geben, um sich entscheidende Punkte im Kampf um den Titel zu sichern. Für die 18 Zweitligisten stehen in Kiel wichtige Entscheidungen an: Wer steigt ins Oberhaus auf? Und wer muss in der Relegation oder Qualifikation noch mal zittern?

Aktuell dominieren die Norddeutschen Clubs in der 2. Liga: Es führt der Mühlenberger Segelclub (Hamburg) punktgleich vor der Segelkameradschaft “Wappen von Bremen” und dem Hamburger Segel-Club. Alle Punkteabstände sind äußerst eng, sodass noch alles drin ist. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich auf das Event: „Kiel.Sailing.City bietet den Aktiven großartige Bedingungen auf den Regattabahnen und den Fans Segelsport zum Anfassen direkt in Zuschauernähe. Toll, dass die Segel-Bundesliga bereits zum dritten Mal das hochkarätige Saisonprogramm bereichert.“

Die Wettfahrten werden wieder vor Ort und im Internet übertragen. Wechselnde Experten kommentieren, so dass Zuschauer die Wettfahrten von überall live mitverfolgen können. Der Startschuss zur ersten Wettfahrt fällt am Freitag um 11.00 Uhr an der Kiellinie vor dem Camp 24/7. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das letzte Rennen am Sonntagnachmittag statt (etwa um 16.45 Uhr). Die 36 Clubs segeln wieder zuschauernah, direkt an der Kiellinie.

Live-Ergebnisse und Competitor Analytics

Livestream Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr hier auf SegelReporter