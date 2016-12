Meinung Sportpolitik: Der Streit zwischen DSV und STG – Das Ende eines Missverständnisses

Mit dem letzten Newsletter des Sailing Team Germany geht endgültig eine Ära zu ende. Traurig, dass es nicht funktioniert hat. Der Kleinkrieg mit dem DSV hat viel Kraft, Geld und womöglich auch Medaillen gekostet.

Es war eine gute Nachricht für den deutschen Segelsport als 2009 das Sailing Team Germany (STG) gegründet wurde. Deutschland hatte längst den Anschluss an die internationale Spitzensegelei verloren. Seit vielen Jahren bestätigte sich die Erkenntnis, dass mit den althergebrachten Strukturen des Segler-Verbandes kein Staat zu machen ist und schon gar keine Medaillen zu gewinnen sind.

Mit Oliver Schwall, Arne Dost und Kathrin Adlkofer kümmerten sich einige der verdientesten Athleten im deutschen Segelsport um das Thema. Sie übernahmen mit ihrer Firma Konzeptwerft die Verantwortung für Finanzierung, Vermarktung und Kommunikation des Segelleistungssports.

Es war ein Glücksfall für den Sport und seine Segler. Zumal sie mit Audi und SAP zwei potente Sponsoren zum Segeln brachten, die sonst wohl nicht gekommen wären. In der Sponsoren-Suche hatte sich der DSV traditionell sehr schwer getan. So versammelten sich nun die deutschen Kadersportler unter dem Dach des STG als deutsche Segel-Nationalmannschaft.

Kein schneller Erfolg

Der schnelle Erfolg blieb allerdings aus. Bei den Olympischen Spielen 2012 war der Effekt noch nicht zu merken. Und schon da knirschte es in der Beziehung zwischen STG und DSV. 2012 bestimmte Andreas Lochbrunner noch als STG-Vorsitzender den Weg mit. Aber nachdem er 2014 das DSV-Präsidenten-Amt übernommen wurde er zum Chef-Kritiker.

Das Verhältnis verschlechterte sich zunehmend. Auf dem schwierigen diplomatischen Parkett fehlte es wohl oft am nötigen Fingerspitzengefühl zwischen ehrwürdigen Verbandsvertretern und heißblütigen Marketing-Profis. Welten krachten aufeinander. Hinter den Kulissen stritten STG und DSV immer heftiger.

Der DSV fürchtete seinen Machtverlust und kritisierte die STG-Manager unter anderem wegen ihrer Vergütung. Wieder einmal bestätigte sich: Wenn professionelles Marketing und alte Verband-Strukturen aufeinander treffen, ergibt sich ein hohes Reibungspotenzial.

Der Streit eskalierte 2014 als bei der WM 2012 in Santander als statt der angepeilten zwei Medaillen kein Edelmetall heraus sprang. Die Leistung schien sich nicht in die richtige Richtung zu entwickeln. Im ZDF machte Lochbrunner öffentlich die “Doppelstruktur” für die Misserfolge verantwortlich.

Kein Waffenstillstand

Man könnte denken, dass in einer besseren Welt das höhere Ziel der olympischen Erfolg-Perspektive der Sportler vor Rio einen Waffenstillstand hätte erzwingen können. Aber stattdessen wurden die Anfeindungen immer intensiver.

Die Öffentlichkeit bekam nicht viel davon mit, auch weil STG das Interesse seiner Sponsoren schützen musste. Eine fiese offen ausgetragene Schlammschlacht hätte Audi und SAP möglicherweise zum schnellen Rückzug bewegt.

Aber es war schon früh klar, dass es nach Rio keine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit geben würde. Alle Schlichtungsversuche scheiterten, Anwälte verschickten Klageschriften, und schließlich trat man sich auch noch bei dem Thema Bundesliga mächtig auf die Füße.

Wer weiß, wie viele Medaillen in Rio ohne den Streit gewonnen worden wären. Allein von den Anwaltkosten hätten sicher zahlreiche weitere Trainingsmaßnahmen oder Material-Upgrades bezahlt werden können.

Die 49er Bronze-Medaille war ohne Frage ein toller Erfolg, aber dennoch weniger als die DOSB-Zielvorgabe von zwei Medaillen. Die deutschen Segler schafften nur in sieben von zehn Disziplinen die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und nur drei Boote erreichten das Medalrace. Die meisten deutschen Teams waren weiter von der Spitze entfernt als zuvor erhofft. Und auch bei den Paralympics gab es keinen Top-Drei-Platz zu verzeichnen.

Neue DSV Struktur

Am Ende ist der Streit durch einen Kompromiss aufgelöst worden. Die Konzeptwerft kümmert sich um die Liga und der DSV um die Nationalmannschaft. Dafür hat sich der Verband mit einigen Struktur-Änderungen neu aufgestellt. Unter anderem wechselte Goetz-Ulf Jungmichel von der boot zum DSV als neuer Generalsekretär, und einige Abteilungen zogen von Hamburg nach Kiel.

Es muss sich zeigen, ob es nun wirklich besser funktioniert. Kann der DSV die Sponsoren für den Leistungssport beschaffen, die nötig sind, allein um das Niveau zu halten? STG war da sicher auf einem guten Weg. Aber nun es ist sehr fraglich ob SAP und Audi weitermachen.

“Wir wollten die Sportstrukturen im Spitzensegeln nachhaltig verändern. Das ist uns unserer Meinung nach gelungen. Wir meinen, das richtige Konzept zu haben, hatten mit dem Verband aber nicht immer den richtigen Partner an unserer Seite, um marktgerecht handeln zu können”, erklärte Arne Dost in einer Stellungnahme. Daraus klingt viel Frust und der Ärger über verpasste Chancen.

Tatsächlich ist es sehr erstaunlich, wie dieses vielversprechende Projekt am Ende so sehr scheitern konnte. Die Zahlen lassen durchaus eine erfolgreiche Entwicklung erkennen. Der Weg wies in die richtige Richtung.

Aber schließlich ist zu viel Porzellan zerbrochen worden. Egos stehen sich unversöhnlich gegenüber. Nicht einmal bei der Willkommensfeier für die Bronze-Medaillen-Gewinner am Hamburger Flughafen konnten die Parteien gemeinsam auftreten.

Das wohl letzte Kapitel dieser Geschichte eines großen Missverständnisses haben nun die Konzeptwerft-Macher mit ihrem abschließenden Newsletter geschrieben. Darin heißt es:

“Liebe Seglerinnen und Segler,

Liebe Trainer,

Liebe Partner und Sponsoren,

Liebe Freunde des Sailing Team Germany,

vor zehn Jahren hatten wir – Kathrin Adlkofer, Marcus Baur, Arne Dost, Jochen Schümann und Oliver Schwall – eine Idee: Deutschland soll wieder eine der erfolgreichsten Segelnationen der Welt werden – führend in Technologie, medialer Strahlkraft, Organisation, wirtschaftlicher Grundausstattung und sportlichem Erfolg.

2009 gründeten wir das Sailing Team Germany mit der Unterstützung der relevanten Vereine und Partnern, die an den Erfolg unseres Projektes glaubten. Mit dem DSV gingen wir eine Partnerschaft mit dem Ziel ein, unsere Vision gemeinsam umzusetzen. Im festen Glauben an den gemeinsamen Erfolg und an die Partnerschaft übertrugen wir sämtliche Rechte und Ideen an den Verband.

Bis zum heutigen Zeitpunkt im Dezember 2016 ist viel passiert. Viele unserer Ideen haben Früchte getragen und wir können stolz darauf sein, den deutschen Segelsport nachhaltig verändert zu haben. Selbstkritisch sehen wir auch, dass wir an einigen eingefahrenen Strukturen und unüberbrückbaren Differenzen gescheitert sind.

Beispielhaft nennen wir hier die STG Academy in Schilksee. Gern hätten wir sie zur langfristigen Sicherung der Nachwuchsförderung sowie sportlichen und technologischen Weiterentwicklung in eine Stiftung überführt. Dies ist uns leider verwehrt geblieben.

Dennoch können wir zufrieden und stolz hinter vier von fünf Säulen, auf denen die STG-Initiative fußt, einen Haken setzen:

✔ Sportlich: Doppeltes Paralympisches Silber, Olympisches Bronze, 51 Medaillen sowie 78 Platzierungen in den Top-Ten (Plätze vier bis zehn) bei Europa- und Weltmeisterschaften sprechen für sich!



✔ Wirtschaftlich: Mit der Akquirierung siebenstelliger Sponsorengelder von 2010 bis 2016 konnte sich Deutschland wieder mit den großen Segelnationen messen und von den Leistungen unserer Partner profitieren. Über elf Millionen gefahrene Kilometer in den bestens für unseren Sport geeigneten Fahrzeugen der AUDI AG, über 60 Kilometer ausgegebenes hochwertiges Tauwerk von LIROS sowie 20.000 Teile Bekleidung für unsere Sportler erst von MUSTO und seit 2013 von Marinepool.

✔ Medial: Mit professioneller Medienarbeit inklusive Foto- und Videomaterial für nationale und internationale Medien und dem einheitlichen Auftritt der Segel-Nationalmannschaft war das STG kontinuierlich präsent und hat am Ende kumuliert acht Milliarden Kontakte erreicht und 210 Millionen Euro Anzeigenäquivalenzwert generiert.

✔ Technologisch: Audis Windkanal brachte unseren Sportlern neue, wichtige Erkenntnisse in Fragen der Aerodynamik und des Boots-Trimms. SAP konnte mit seinen bahnbrechenden Ideen den Sportlern einen direkten Mehrwert bieten. Dafür sprechen die Trainingstagebuch-App, das Audio-Tool, die Strömungsdatenbank und die SAP Sailing Analytics. Gemeinsam mit SAP entwickelte sich aus den SAP Sailing Analytics als Analyse-Tool für die Sportler und Trainer ein Weg der professionellen, modernen und innovativen Live-Übertragung einer bis dato zuschauerunfreundlichen Randsportart.

✖ Organisatorisch: Der Aufbau einer Service-Infrastruktur und der STG Academy in Kiel-Schilksee für die Segler und Trainer mit 24/7-Erreichbarkeit und kompetenten Ansprechpartnern ist uns ebenso gelungen. An der Integration der STG Academy in bestehende Verbandsstrukturen sowie der nachhaltigen Neuausrichtung und Modernisierung des Sportfördersystems gemeinsam mit dem DSV sind wir letztendlich gescheitert. Das Umdenken innerhalb eines Verbandes ist ein langwieriger Prozess und die Zusammenarbeit von Ehrenamt und professionellem Hauptamt will gelernt sein… Auch konnte eine von Roland Berger geführte Analyse erfolgreicher Sport- und Seglerverbände mit bahnbrechendem Ergebnis und Handlungsempfehlungen für den deutschen Segelsport nicht zu einem Umdenken beitragen – davon sind wir sehr enttäuscht!

Nicht versäumen möchten wir den Personen, Partnern und Einrichtungen zu danken, die die STG-Initiative mitgetragen haben und maßgeblich am Erfolg beteiligt sind:

Danke an unsere langjährigen Partner!

Audi, SAP, Marinepool und LIROS – Ihr habt die Idee einer inklusiven Nationalmannschaft für das olympische und paralympische Segeln getragen, ohne Wenn und Aber! Ohne Eure Unterstützung hätten wir das STG nicht so aufbauen können, wie wir es getan haben. Unsere Sportler wären nicht so komfortabel und sicher von A nach B zu ihren Wettkämpfen gekommen. Sie hätten Trainingseinheiten und Regatten nicht so detailliert auswerten können. Sie wären nicht so gut gekleidet gewesen und ohne belastbares Tauwerk kann ein Boot nicht segeln.

Danke an den Heinz Nixdorf Verein, der unseren Juniorenteams Wind unter die Flügel gegeben hat und an Aktion Mensch, die unsere paralympischen Stützpunkte mit aufgebaut hat.

Danke an die Mitgliedsvereine des STG e.V. und die Personen dahinter, die die Basis unserer Arbeit darstellten. Ein großes Dankeschön geht auch an Prof. Dr. Klaus Murmann, den Gründervater der STG Academy.

Danke an unsere Seglerinnen, Segler und Trainer!

Ihr habt das STG zu dem gemacht, was es heute ist. Ihr habt der Marke STG und dem deutschen Hochleistungssegelsport ein Gesicht gegeben. Ihr habt mit uns diskutiert, gefeiert und geweint. Wir bedanken uns für euer Vertrauen in uns und unsere Arbeit. Wir wünschen allen, die bis Tokio 2020 und darüber hinaus weitermachen, dass der olympische Sport starke Partner findet und die Idee und der Teamspirit vom STG weiterlebt!

Danke an unsere Mitarbeiter!

Unser Team hinter dem Team hat unsere Vision unermüdlich unterstützt und großartige Arbeit geleistet. Sie hatten für die Fragen und Nöte unserer Segler und Trainer immer ein offenes Ohr und haben ihre Aufgabe ernst genommen. Sie haben die Interessen und die Anforderungen unserer Sportler und Trainer immer in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind stolz, Mitarbeiter wie Euch in unseren Reihen gehabt zu haben und wir sind traurig, dass Ihr uns jetzt verlassen müsst. Danke, dass Ihr uns bis zum Ende die Treue gehalten habt, auch wenn es in den letzten zwei Jahren nicht immer einfach war.

Danke an die Fans fürs Mitfiebern!

Gemeinsam haben wir unsere Mannschaften für London und Rio lautstark angefeuert. Ihr habt unsere News gelesen, geteilt und darüber diskutiert. Euer Feedback – positiv wie negativ, aber meistens konstruktiv – hat uns stetig inspiriert. Wir wollten Euch eine Mannschaft präsentieren, auf die Segel-Deutschland stolz sein kann. Wir denken, dass haben wir geschafft.

Ab dem 1. Januar 2017 ist nun der DSV wieder alleiniger Ansprechpartner für den olympischen Segelsport.

Wir machen weiter mit der Deutschen Segel-Bundesliga, der SAILING Champions League sowie weiteren (neuen) Projekten rund um den Segelsport. Lasst Euch überraschen!

Wir freuen uns auf Euch!

In diesem Sinne wünschen wir ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Rutsch ins Neue Jahr 2017!”