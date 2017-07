Starboot WM: Video-Zusammenfassung der Titelkämpfe vor dem dänischen Troense

Reinhard Schmidt und Paul Sradnick haben Bronze bei der Starboot-WM geholt. Gold an Norwegen, Silber an Brasilien. Abschluss-Film der Regatta in Dänemark.

Reinhard Schmidt wollte es in diesem Jahr noch einmal wissen. 20 Jahre segelt er schon im Starboot, war immer irgendwie vorne mit dabei, aber der große Wurf wollte nicht gelingen. Job, Familie, so richtig viel Zeit konnte Schmidt nicht in die Segelei investieren.

Nun hat sich der frühere Lasersegler noch einmal richtig reingehängt. Mit Paul Sradnick vom Yachtclub Berlin-Grünau holte er sich einen zwei Meter großen Ü-100-Kilo-Hünen ins Boot, ex Star-Weltmeister Robert Stanjek wurde als Coach engagiert und jede Menge Segelstunden investiert.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Erst wurde das Duo in Kiel Deutscher Meister, und nun gewann es die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im dänischen Troense im 70-Boote-Feld.

Am Ende wäre sogar noch mehr drin gewesen. Nur zwei Punkte fehlten zum Titel und Silber wurde punktgleich vergeben. Sieger wurde der Norweger Eivind Melleby mit dem Amerikaner Joshua Revkin. Melleby hatte bei den letzten Olympischen Spielen für die Starbootklasse 2012 als Vierter Bronze knapp verpasst.

Lars Grael dagegen hat schon zwei olympische Bronze-Medaillen im Tornado (1988, 96) und 2015 wurde er Starboot-Weltmeister. Aber bei ihm ist bemerkenswert, dass er nach einem Unfall vor 19 Jahren mit einem betrunkenen Motorbootfahrer ein Bein verlor.

Das Unglück hält ihn nicht davon ab, mit Samuel Goncalve Silber auch bei teilweise starkem Wind zu gewinnen.

Aus deutscher Sicht segelte auch Hubert Merkelbach mit Brian Fatih stark auf Rang fünf. Sie gewannen das letzte Rennen und waren nahe dran an einer Medaille. Johannes Polgar und Markus Koy segelten auf Rang acht.

