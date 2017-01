Vendée Globe: Alex Thomson sieht noch eine Möglichkeit zum Überholen

Alex Thomson gibt bei der Vendée Globe nicht auf. Er sieht doch noch eine Chance, Armel Le Cléac’h zu überholen. In vier Tagen fällt die Entscheidung.

Es war längere Zeit Funkstille bei Alex Thomson. Immer weiter fiel er hinter seinen französischen Widersacher zurück. Der vorhergesagte Wind, der Armel Le Cléac’h an der Spitze beschleunigte, wollte bei ihm einfach nicht einsetzen.

Die Fans rätselten. Was ist nur los mit dem schwarzen Schiff? Gibt es Probleme? Aber Thomson hat inzwischen wieder Fahrt aufgenommen. Und mit dem Wind flackert offenbar auch der alte Kampfgeist wieder auf. Er sieht offenbar noch eine Möglichkeit, dem Franzosen auf den Pelz zu rücken.

Im Moment versucht er alles aus seiner “Hugo Boss” herauszukitzeln, während Le Cléac’h wieder langsamer geworden ist. Das schwarze Boot segelt zur Zeit gut vier Knoten schneller und der Rückstand ist um fast 40 Meilen geschrumpft. Aber 216 Meilen sind immer noch viel, wenn nur noch 2000 Meilen zu segeln sind.

Fünf Stunden achteraus

Aber auf dem Computerschirm der “Hugo Boss” meint Thomson noch eine Chance zu erkennen. Er müsse bis auf 50 Meilen an den Gegner heran kommen, bevor sie einen Hochdruckausläufer kurz vor dem Ziel erreichen. Dann könnte er wirklich noch einmal in Schlagdistanz kommen. “Es hängt dann davon ab, wer diese Zone zuerst durchqueren kann.”

Wenn allerdings alles normal laufe, werde “Banque Populaire” fünf Stunden vor ihm im Ziel sein. Das sei die Prognose des Computers. Es werde immer schwieriger, noch eine Überholmöglichkeit zu finden. “Aber ich bin pragmatisch und optimistisch.”

Thomson erwartet zwei Tage mit leichterem Wind, zwei mit höherem Speed, und dann treffen sie auf den Hochdruck. Wenn er dann im Bereich von 50 Meilen sei, könne er es noch schaffen. Der Sieger des Rennens wird in einer Woche am 19. Januar in Les Sables erwartet.

Alex Thomson im Originalton von Bord: