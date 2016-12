Vendée Globe: Drittplazierter Paul Meilhat – Havarie am unzugänglichsten Ort der Erde

Das nächste Unglück bei der Vendée Globe hat offensichtlich Paul Meilhat mit dem Titelverteidiger-Boot “SMA” ereilt. Er befindet sich in der Nähe von Point Nemo.

Paul Meilhat hat sein Team darüber informiert, dass er ein Problem mit seiner Kiel-Ramme hat. Sie weist einen 40 Zentimeter langen Riss auf und der hat dazu geführt, dass die Finne nach Lee geschwungen ist.

Der Skipper des Siegerbootes von 2012 “SMA” versucht den Kiel in der Mitte zu stabilisieren und ist dafür vor den Wind in Richtung Norden abgedreht. Er habe am Nachmittag ei ungewöhnliches Geräusch gehört und dann das Gehäuse der Kiel-Mechanik untersucht. Dabei stellte er fest, dass Öl aus dem Hydraulik-System austritt. Zuerst dachte er, dass ein Schlauch undicht sei, aber dann fand er den Riss in der Ramme.

Er befindet sich im Moment so weit weg von Land wie es kaum weiter geht und steuerte auf Point Nemo zu, den abgelegensten Ort der Erde zwischen Neuseeland Südamerika und der Antarktis. Das erleichtert nicht gerade eine mögliche Rettungsoperation.

Die Situation ist gefährlich. Wenn der Kiel unkontrolliert nach Lee und Luv schwingt, ist das gesamte Boot in Gefahr. Die Windbedingungen sind immerhin einigermaßen erträglich. Aber schon jetzt ist nahezu sicher, dass Meilhat nicht mehr mit voller Kraft segeln können wird.