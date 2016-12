Vendée Globe: Drittplazierter Sébastien Josse mit Foil-Schaden im Sturm

Sébastien Josse hat mit einem tropischen Tief zu kämpfen, das von Madagaskar nach Süden zog und mit 30 bis 35 Knoten bei ihm eingeschlagen ist. Seine “Edmond de Rothschild” hat mit über vier Meter hohen Wellen zu kämpfen. Dabei ist sie von einem Wellenkamm massiv in das Tal gekracht und hat dabei einen Schaden erlitten.

Josse berichtet von Bord, dass das wohl das Foil in den Rumpf gerutscht ist und dabei der obere Teil der Tragfläche beschädigt wurde wie auch das System, mit dem der Flügel bewegte. Die Anhänge wiegen jeweils bis zu 140 Kilogramm.

Nun besteht die Gefahr, dass das Foil aus seiner Führung gerät und dabei die gesamte Struktur des Rumpfes in Mitleidenschaft zieht. Josse ist erst einmal gehalst, um mit Wind von Steuerbord die beschädigte Seite zu entlasten und Reparaturen vorzunehmen. Es ist noch nich klar, was das für den Franzosen bedeutet. Er steht mit seinem Team in Kontakt, um die Situation zu meistern. Sei Rückstand ist auf 675 Meilen angewachsen. Vor zwei Tagen hatte er ihn noch auf unter 500 drücken können.

Parallel gibt es weiter hinten im Feld für Romain Attanasio auf Rang 13 ein großes Problem, der beide Ruder beschädigt hat, seit er mit einem Objekt im Wasser kollidiert ist. Er ist nun auf dem Weg nach Kapstadt, will das Rennen aber noch nicht aufgeben, sondern Reparaturen in einer geschützten Bucht vornehmen und dann weitersegeln.