Vendée Globe: Heli-Video aus dem Southern Ocean – Führungsduo beim Power-Reach

Ein TV-Team des Senders TF1 hat spektakuläre Vendée-Globe-Bilder von Armel Le Cléac’h und Alex Thomson tief aus dem Indischen Ocean geliefert. Es war mit dem Helikopter einer französischen Fregatte unterwegs.

Vendée-Globe-Fans müssen sich beim Verfolgen des Rennens normalerweise mit vorwärts schleichenden bunten Pünktchen auf dem Tracker begnügen. Aber nun bekommen sie erstmals in 27 Jahren Helikopter-Aufnahmen aus dem tiefen Indischen Ocean geboten.

Ein TV-Team durfte den Helikopter der Fregatte “Nivôse” benutzten, der vor den französischen Gebieten im Southern Ocean patrouilliert. Dabei fingen sie den Führenden Armel Le Cléac’h mit seiner “Banque Populaire VIII” ein und Alex Thomson knapp dahinter mit “Hugo Boss”.

Bei einer Geschwindigkeit von 20 Knoten im Wind von 30 Knoten ist gut zu erkennen, wie sehr die Skipper ihre 60 Fuß-Yachten durch die unwirtliche graue Wasserwüste prügeln. Es wird auch deutlich, dass Le Cleac’h sein Foil kaum zum Einsatz bringen kann. Der Bug taucht bei dem tiefen Kurs und der relativ kurzen Welle immer wieder ein. Thomson segelt im Vergleich mit deutlich mehr Krängung. Er hat auch zusätzlich das Stagsegel gesetzt. Aber in diesem Modus gelingt es ihm offenbar bestens, mit seinem Gegner mitzuhalten.

“Der Seegang war wirklich grauenhaft”, sagt Thomson über die Begegnung mit dem Helikopter. “Es war grau und sehr kalt. So war es eine schöne Ablenkung von den Bedingungen, den Hubschrauber zu sehen. Ich habe den Union Jack rausgeholt und trotz der Kälte habe ich die Abwechslung sehr genossen. Vielen Dank an diejenigen, die da organisiert haben.”

Der Durchschnitt-Speed habe bei 21.5 Knoten gelegen in einem Range von 17 bis 28 Knoten. “Das ist nicht so schlecht für einen Non-Foiler.” Er genieße den Zweikampf mit Le Cleac’h und es sei auch ziemlich gut, jemanden an der Seite zu haben falls irgendetwas schief gehen sollte.

2006 war Thomson im Southern Ocean von seinem Landsmann Mike Golding gerettet worden, nachdem der Kiel abgebrochen war. Der Brite segelte 100 Meilen zurück, um Thomson aufzunehmen.

Auf der “Schokoladenseite”

“Hugo Boss” hat sich zuletzt seit längerer Zeit einmal wieder entfernt von seinem Gegner. Nach einer Halse trennten sich kurzzeitig die Wege, aber der Franzose reagierte umgehend. Thomson segelt jetzt immerhin mit Wind von Steuerbord wieder auf seiner “Schokoladenseite” inklusive funktionierendem Foil. Welchen Unterschied das ausmacht, wird sich in den kommenden Stunden zeigen.

Erstmals nach vielen langsamen Tagen haben die Verfolger bessere Bedingungen als das Führungsduo. Paul Meilhat (“SMA”) und Jérémy Beyou (“Maitre Coque”) sind die schnellsten Boote im Feld und holen auch auf den armen Sébastien Josse auf, der seit seiner kurzen Ruder-Reparatur aus dem Führungstrio gerutscht ist und vom Wetterpech gebeutelt wird. Seine “Edmond de Rothschild” liegt nun schon 677 Meilen zurück sollte aber mit Druck von hinten in nächster Zeit dann doch wieder Boden gut machen können.

Vendée Globe Tracker