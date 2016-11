Vendée Globe: Le Cleac’h bekommt Zuspruch aus der Luft – Thomson liegt gleichauf

Der Vendée Globe-Führende Armel Le Cleac’h ist bei der Passage der Kerguelen Inseln von Überraschungsgästen besucht worden, bevor es bald richtig heftig zugehen soll.

Es muss ein gutes Gefühl sein, in der südlichen Wasserwüste, der Welt der Albatrosse, auch etwas menschlichen Zuspruch zu bekommen. Als Armel Le Cleac’h in Luv der Kerguelen Inselgruppe vorbeisegelte, die Teil des französischen Süd- und Antarktisterritoriums ist, wurde er eine Zeitlang von einem Kriegsschiff der französischen Flotte und seinem Hubschrauber begleitet.

In diesem unwirtlichen Gebiet der Erde kann es nämlich auch ganz anders laufen. Die Kerguelen, die mit Ausnahme der Besatzung einer Forschungsstation unbewohnt sind, waren schon mehrfach Schauplatz von Weltumsegler-Dramen.

Gestrandet auf den Kerguelen

Vor acht Jahren strandeten hier bei der Vendée Globe kurz nacheinander die beiden Schweizer Dominique Wavre und Bernhard Stamm. Wavre suchte Schutz, nachdem die Hydraulikvorrichtung vom Kiel abgerissen war, und die Finne frei unter dem Rumpf gependelt hatte. Er konnte dann Stamm an Bord helfen, als der im Sturm an einer Mooringtonne festmachen wollte, um seine beschädigte Ruderaufhängung zu reparieren. Aber sie verpassten die Mooring und das Schiff trieb auf die Felsen, wo das berühmte Strandungsfoto entstand. Immerhin konnte das Schiff einen Tag später wieder ins Wasser gezogen werden.

Die beiden Skipper an der Spitze der diesjährigen Vendée Globe haben aber im Moment andere Probleme, als sich mit der Historie der Regatta zu beschäftigen. Nach wie vor ist der Windwinkel zu achterlich, als dass Le Cleac’h seinen Foil-Vorteil gegenüber Thomson nutzen könnte. Der Brite holt sogar Meter für Meter auf und hat in eineinhalb Tagen seinen Rückstand von 30 Meilen auf 12 Meilen verkürzt.

Nach wie vor hat er kein Foto seines gebrochenen Foils veröffentlicht, was für den mitteilsamen Thomson sehr ungewöhnlich ist. Er will offenbar seinen Gegner im Unklaren lassen über seine Situation.

Dem scheint es zu gefallen, das schwarze Boot an seiner Seite zu haben. Zumal beide Einhand-Piloten jede Menge Druck erwarten. Der Franzose rechnet damit, schon am Donnerstag ordentlich durchgeschüttelt zu werden.

Laut wie eine Kettensäge

Dabei ist es kaum vorstellbar, was die Segler an Bord erleben. Der Vendée-Globe-Arzt Dr Jean-Yves Chauve macht darauf aufmerksam, dass die Geräusche unter Deck auf einer modernen IMOCA Yacht in der Spitze 120 Dezibel erreichen, wenn sie in eine Welle kracht.

Dieser Wert gilt für Menschen als unerträglich laut und kann schon bei

kurzer Einwirkung zu Gehörschäden führen. Kreissägen, Presslufthämmer oder startende Düsenflugzeuge in kurzer Entfernung liegen in diesem Bereich. Der durchschnittliche Lärm auf einer IMOCA bewegt sich um 90 Dezibel. Ab 95 DB startet bei Musikveranstaltungen die Pegelbegrenzung zum Schutz vor Gehörschäden

Die Segler haben besonders große Probleme mit den aggressiven Basstönen, die von den Schwerten und Tragflächen erzeugt werden, aber auch vom Wasser, das gegen den Rumpf schlägt oder der Maschine, wenn sie läuft. Dabei wirkt sich besonders die fehlende Schlafzeit problematisch aus. Deshalb sind viele Segler mit speziellen Kophörern ausgestattet, die störende Hintergrund-Geräusche ausblenden aber ungewöhnliche Laute, die für das Wissen um den Zustand des Schiffes wichtig sind, zulassen.

