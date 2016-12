Vendée Globe: Le Cleac’h dominiert an der Spitze – Tasmanien-Ausflug könnte Dick helfen

Armel Le Cleac’h zeigt bei dieser Vendée Globe Alex Thomson die Grenzen auf. Erst nach Rio glaubt der Brite wieder mitspielen zu können. Jean-Pierre Dicks Umweg zahlt sich aus.

Es scheint fast so, als hätte der “Schakal” auf diesen Moment gewartet. Armel Le Cleac’h war viele Tage neben Alex Thomson hergesegelt, so als wolle er sich im unwirtlichen Southern Ocean gar nicht von dem Mitsegler trennen. “Hugo Boss” konnte nach dem Bruch des Steuerbord-Foils nur mühsam folgen, denn der Wind wollte auch nicht auf die in diesen Breitengraden übliche Süd-Richtung drehen.

Die Limits der Foiler-Technik

Aber auch als unter Australien der Wind von Steuerbord wehte, konnte Thomson nicht die noch im Atlantik gezeigte Überlegenheit zeigen. Immer mehr stellt sich heraus, wie schmal eigentlich das Fenster ist, bei dem die neue Foiler-Technik wirklich gewinnbringend zum Einsatz kommt.

Der inzwischen ausgeschiedene Sébastien Josse hatte das kürzlich noch einmal klar gemacht. “Es gibt nur einen kleinen Bereich, in dem die Foils ins Spiel kommen. Raumschots bei ausreichend Wind ab etwa 15 Knoten. Ansonsten werden die Schiffe wie normale IMOCA gesegelt.

Es ist auch nicht gefährlicher mit den Tragflächen. Je schneller man segelt, umso weniger ist das Boot belastet. Es knallt nicht so sehr in die Wellen. Man segelt wie auf einem Luftpolster. Die Stabilität wird mit zunehmendem Speed größer.”

Thomson in der Flaute

Armel Le Cleac’h hat in den vergangenen Tagen immer mal wieder solche Bedingungen gehabt aber einfach auch mehr Wind auf seinem südlicheren Kurs, nachdem er den Tiefdruck-Kern besser umfahren hatte. Besonders bei dem zuletzt abnehmenden Wind hat seine Positionierung geholfen.

Thomson steckte häufiger in der Flaute fest und sein Rückstand ist auf nun stattliche 322 Meilen angewachsen. Er ist mit 178 Meilen in den vergangenen 24 Stunden das langsamste Schiff im Feld, während sein Kollege immerhin 236 Meilen schaffte.

Viel Hoffnung hat der “Hugo Boss”-Skipper für den Zweikampf offenbar nicht mehr. “Es ist wirklich schade, dass ich nicht an Armel dranbleiben kann. Wirklich schade. Es wäre anders, wenn ich das Foil noch hätte.”

Und es kann noch schlimmer kommen. Thomson äußert die Befürchtung, dass er mit Wind von Backbord hoch am Wind segeln muss. Dann behindert ihn nicht der ausbleibende Tragflügel-Effekt, sondern die fehlende vertikale Foil-Fläche. Sie arbeitet gegen die Abdrift, wenn der Kiel weit nach Luv geneigt wird, um mit der Bombe dem Segeldruck entgegenzuwirken. Thomson muss die Kielfinne also eher wie ein normales Kielboot unter dem Rumpf halten müssen. Der Wasserballast kann das fehlende Gewicht in Luv nicht ausgleichen. Der Segeldruck muss verringert werden. Speed geht verloren.

Das alles sind keine guten Aussichten für ein Comeback des Briten. Er glaubt, erst nach Kap Hoorn ab Rio wieder den Wind von Steuerbord zu haben, der seinem flügellahmen IMOCA schmeckt.

Spannung auf den Plätzen

So wandert die Aufmerksamkeit weiter zurück im Feld. Der Zweikampf um Rang drei ist enorm spannend, und Jérémie Beyou macht mit seinem nachgerüsteten Foiler “Maître CoQ” mächtig Druck auf Paul Meilhat mit dem Siegerboot von 2012 “SMA”. Beyou hat in den vergangenen 24 Stunden auf direktem Kurs gut 50 Meilen aufgeholt und liegt nur noch 25 Meilen achteraus, während Meilhat mit Problemen am Großsegel-Fallenschloss zu kämpfen hat.

Auch der Dreikampf dahinter ist aufregend. So könnte sich der ungewöhnliche Ausflug von Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) nach Tasmanien noch richtig gut auswirken. Zwar ist er durch den Umweg auf Rang sieben zurückgefallen, aber mit einem perfekten Windwinkel segelte er zuletzt gut drei Knoten schneller als Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) und Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) und riss dabei 80 Meilen mehr ab als die beiden Gegner. Der virtuelle Rückstand auf Eliès beträgt nur noch 40 Meilen.

Der Querabstand beträgt aber immer noch mehr als 300 Meilen. Es wird darauf ankommen, wie der Wind südlich von Neuseeland dreht und ob er einen Winkel aufweist, bei dem Dick seine Foils einsetzen kann. Bei zurzeit immer noch fünf bis sechs Meter hohen Wellen sind die Flügel schwer einzusetzen.

