Vendée Globe: Louis Burton auf Platz 7 im Ziel – Bald großer Konkurrent für Herrmann

Der Franzose Louis Burton (31) hat die Vendée Globe mit seinem elf Jahre alten Boot nach 87 Tagen und 19 Stunden auf Rang sieben beendet. Nun steigt er auf ein Siegerboot um.



Louis Burton war bisher nicht besonders glücklich bei seinen Auftrittenauf hoher See. 2010 kollidierte er mit einem Frachter und bei der Vendée Globe 2012 passierte ihm das gleiche Missgeschick. Er musste schon nach vier Tagen aufgeben.

Nun ist er für seine Hartnäckigkeit belohnt worden, gut zwölf Jahre lang das Racer-Handwerk zu erlernt zu haben. Das Wetter war ihm hold. Der Southern Ocean verzichtete bei Burtons erstem Besuch auf extrem hartes und auch leichtes Wetter und erlaubte einen konstanten Speed.

Zwischen dem Skipper von “Buerau Vallée” und Sieger Armel Le Cleac’h liegen jedoch Welten. Gleich 2,4 Knoten Durchschnitt-Speed fehlen Burton zum Sieger (15,4 Knoten). Daraus wurde am Ende ein Rückstand von 13 Tagen und 18 Stunden.

Vertraut mit dem Schiff

Aber das sagt wenig über die seglerische Leistung von Burton aus. Denn er hat mit der ehemaligen “Delta Dore” nur ein zehn Jahre altes Schiff zur Verfügung, mit dem Jérémie Beyou 2008 bei die Vendée Globe nach einem Mastbruch aufgeben musste. Burton segelt das Schiff aus der Feder von Bruce Farr nun schon seit 2011 und kennt es entsprechend gut. Kein aktueller Vendée-Starter ist länger mit seinem Schiff vertraut.

Allerdings muss er sich mit den beiden vor ihm plazierten Yann Eliès und Jean Le Cam vergleichen lassen, die mit Booten der gleichen Generation gesegelt sind aber gut eine Woche schneller waren. Im Vergleich kam Burton nicht besonders gut mit, segelte im Atlantik auf Rang 20 bis 17 und pirschte sich erst auf der Höhe von Kapstadt auf Platz elf vor. Dann profitierte er von den Ausfällen von vier Gegnern.

Aber der Franzose hatte schwer mit seinen Autopiloten zu kämpfen. In der dritten Woche musste er bremsen, um Reparaturen an einem Ruderkopf vorzunehmen. Nach einer Kollision hatte ein Ruder beunruhigende Geräusche gemacht. Weitere Arbeiten am Schwertkasten bereiteten Kopfzerbrechen wie auch Verletzungen an Knie und Ellenbogen. Aber schließlich bewältigte er die Um-die-Welt-Regatta solide.

Die nächste Vendée Globe soll anders verlaufen. Der Mann aus Saint Malo, der erst ab dem alter von 18 Jahren die ersten Regatten bestritt, segelt 2020 das aktuelle Siegerschiff von Armel Le Cleac’h. Sein Sponsor Bureau Vallée, ein großes Möbelhaus mit gut 300 Filialen, hat “Banque Populaire” für seinen Schützling erworben. Er wird eine große Konkurrenz für Boris Herrmann werden.