Vendée Globe: Mastbruch – zehntplazierter Stephane le Diraison in Notsituaton

Stéphane Le Diraison (40) ist südlich von Australien in Seenot geraten. Er segelte an Position zehn, als das Rigg von oben kam. Die Rettungsoptionen werden diskutiert.

Der Franzose Stéphane Le Diraison ist in große Schwierigkeiten mit seinem 60-Fußer geraten. Der Einhandsegler hat die Rennleitung darüber informiert, dass sein Schiff mit dem schönen Namen “Compagnie du Lit / Ville de Boulogne-Billancourt” den Mast verloren hat.

Offenbar ist er unverletzt und versucht, die Trümmer seines Riggs zu sichern, damit sie keine Schäden am Rumpf verursachen. Er will dann sein Schiff in Ruhe untersuchen, um die Lage zu sondieren.

Das Unglück passierte bei nordwestlichem Wind bis zu 35 Knoten Wind und vier Meter hohen Wellen 770 Meilen südlich von der australischen Küste. Die Gründe für den Schaden sind noch nicht klar. Gut 30 Meilen hinter Le Diraison segelt der Ungar Nandor Fa, der in den vergangenen Tagen schneller als sein Mitstreiter unterwegs war. Es ist noch nicht bekannt, ob er dem Franzosen zu Hilfe eilen kann.

Der 2007 von Finot-Conq konstruierte IMOCA hat seinen Skippern bei der Vendée Globe noch nicht viel Glück gebracht. Ursprünglich war es für Alex Thomson gebaut worden und ist ein Schwesterschiff von Armel Le Cléac’h ehemaliger “Brit’Air”, mit dem dieser Zweiter bei der Vendée Globe 2008-2009 wurde. Thomson musste allerdings damit aufgeben und vier Jahre später scheiterte auch der Pole Zbigniew Gutkowski beim Versuch die Regatta durchzustehen.

Der 40-jährige Le Diraison hatte schon lange den Traum gehegt, bei der berühmten Regatta teilzunehmen. Er machte sich einen Namen als Zweiter des Minitransats 2007 in der Serienboot-Klasse. Zwei Jahre später wurde er Vierter bei den Prototypen.

Danach erreichte er gute Ergebnisse in der Class 40 und war einer der großen Rivalen von Jör Riechers. Danach stieg er folgerichtig in die 60-Fuß-Klasse ein und erfüllt sich nun mit der Teilnahme bei der Vendée Globe den lang gehegten Traum.