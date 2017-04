Volvo Ocean Race: Multi- statt Monohull? – Ein möglicher Strategie-Wechsel steht bevor

Wird das wichtigste Hochsee-Crewrennen um die Welt bald auf zwei statt einem Rumpf stattfinden? Die Benennung von Guillaume Verdier könnte in diese Richtung weisen.

Das Volvo Ocean Race Management hat den Franzose Guillaume Verdier als Chefdesigner der übernächsten Auflage des Um-die-Welt-Rennens benannt. Das hört sich auf Anhieb erst einmal nicht so extrem spannend an. Schließlich beherrschte Verdier mit seinen Konstruktionen die Vendée Globe und zeichnet für sechs Foiler verantwortlich. Außerdem floss ihm der 100-Fuß-Rekordbrecher “Comanche” aus der Feder. Er ist der zurzeit angesagteste Designer der Welt.

Aber die eigentliche Entscheidung, die im Raum steht, ist der mögliche Wechsel zu einer One-Design-Multihull-Konstruktion. Persico Marine ist wieder als Werft benannt worden, und hat sich bei der Einhaltung der Einheitsklassenregel positiv hervorgetan. Aber die Italiener könnten eben auch Mehrrümpfer bauen.

Am 18 Mai soll die Entscheidung in Göteborg gefällt werden. Und Verdier hat eben auch bei den Multihulls jede Menge Erfahrung vorzuweisen. So lässt er gerade den Maxi-Tri “Edmond de Rothschild” für Armel Le Cleac’h bauen und ist auch mit den Neuseeländern beim aktuellen America’s Cup dabei. Wenn einer weiß, wie man die Foiling-Technik für die Hochsee adaptiert, dann ist es der Franzose.

Foiling Technologie einbeziehen

Volvo Ocean Race CEO Mark Turner lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Weg das Ziel ist. “Wir müssen jetzt schon die Zukunft für unsere Boote bestimmen, um alle Optionen für Typ und Design offen zu halten.”

Es gehe darum ein Design-Team zu finden, das die neue Flotte auf dem bestehenden hohen One-Design-Level bauen kann aber eben auch die großen Fortschritte auf dem Feld der Foiling-Technologie mit einbezieht.

Verdier sagt: “Wir starten mit einem weißen Papier und was auch immer es für ein Design wird, ob Mono- oder Multihull, wir werden viel von diesem Prozess lernen. Ich denke, die Segler wollen einfach Spaß haben und sind begeistert von der neuen Art zu segeln. Wir haben zum Beispiel bei den Open 60s etwas sehr Redikales gemacht, aber es war auch sehr sicher, das muss es auch beim Volvo Ocean Race sein.”

So spricht nicht wenig dafür, dass beim übernächsten Volvo Ocean Race mit mehreren Rümpfen gesegelt wird. Schon jetzt sind Monohulls bei der Vendée schneller als die Volvo 65 Racer, und die nächste Generation wird sicher noch radikaler.

Da bleibt eigentlich nur noch der Schritt Richtung Multi. Und da ist Verdier mit dem Rothschild-Tri auch die Speerspitze bei der Entwicklung. Es gibt kaum noch einen Zweifel, dass er das Geheimnis des Offshore-Foilings geknackt hat. Überwiegend geht es aber weniger um die Leistungsfähigkeit des Designs als um Marktstrategie. Das Volvo Ocean Race muss mit seinen Schiffen weiterhin technisch in der ersten Liga spielen und sich trotzdem von konkurrierenden Veranstaltungen abheben.