Youth America’s Cup: Flightright unterstützt Segelteam

Neben SVB hat insbesondere Flightright den Start des deutschen Teams beim Youth America’s Cup ermöglicht. Philipp Kadelbach erlärt die Gründe.

Beim “Red Bull Youth America’s Cup” in Bermuda, der Jugend-Edition des America’s Cups, treten die besten Foiling-Seglern aus aller Welt im Alter zwischen 19 und 23 Jahren an. Auch das deutsche Team zur internationalen Elite und will einen wichtigen Schritt in Richtung Profikarriere machen. Unterstützt wird das Team um Olympiateilnehmer und Steuermann Paul Kohlhoff vom Potsdamer Fluggastrechte-Portal Flightright als einer der Hauptsponsoren (www.flightright.de).

Vor allem die finanzielle Unterstützung hilft dem Team beim Versuch, den Pokal nach Deutschland zu holen. Flüge, Meldegelder, Coaching, Ausrüstung – die Kosten beim Foiling sind immens. Dank Flightright und anderer Sponsoren kann das deutsche Nachwuchsteam die große Chance in Bermuda wahrnehmen.

Dr. Philipp Kadelbach, Gründer von Flightright, ist selber Segler und stolz auf das Team: “Wir freuen uns sehr, dass das deutsche Team jetzt in Bermuda ist und im Kampf um die Siegestrophäe sein Bestes gibt. Die Jungs sind großartige Segler und haben sehr viel trainiert. Foiling ist ein extremer Sport und der Cup wird das ganze Können des Teams abverlangen.”

Kadelbach sieht viele Parallelen in Flightright als Unternehmen und dem jungen Foiling-Team:

“Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, den Jungs zu helfen, weil wir diesen leidenschaftlichen Jungs die Chance geben wollten, ihre Träume zu verwirklichen. Erfolg hängt für mich nicht nur mit der eigenen Leistung zusammen, sondern es spielen auch Faktoren wie Netzwerk und vor allem das Team eine wichtige Rolle.

Auch als Startup ist man auf Investoren und deren Geld angewiesen, um den Traum vom eigenen Unternehmen wahr werden zu lassen. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt. Das möchten wir gerne weitergeben. Wir wünschen den Jungs auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg beim Rennen. Mit Geld kann man keine Wunder vollbringen, aber leidenschaftlichen Menschen Starthilfe geben.”

Über Flightright: Flightright (www.flightright.de) ist das führende Verbraucherportal für Fluggastrechte. Seit 2010 kämpft Flightright erfolgreich für die Entschädigung von verspäteten oder annullierten Flügen. Das Unternehmen beruft sich auf die EU Verordnung 261/2004. Diese spricht Betroffenen von Flugausfällen und Verspätungen eine Entschädigung durch die Fluggesellschaft zu. Flightright hat weltweit bereits mehr als 100 Millionen Euro für seine Kunden durchgesetzt.

Quelle: Flightright