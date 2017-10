Gerettet: Optimist-Trainingsgruppe flüchtet vor Sturm – Vier Boote verloren

Am Wochenende hat der Sturm Brian in Irland eine Optimist-Trainingsgruppe in Bedrängnis gebracht. 16 Kinder mussten in Sicherheit gebracht werden, vier Optis wurden schwer beschädigt.

Eine Flotte von 16 Optimisten ist am Wochenende vor der Kaimauer der irischen Hafenstadt Dun Laoghaire in Gefahr geraten. Vier Schiffe wurden auf die Steine getrieben. Die Kinder konnten von den Trainern gerettet werden. Der Sturm Brian war nur wenige Tage nach dem ex Hurrikan Orphelia mit mehr als 40 Knoten Wind über Irland gezogen. Niemand wurde verletzt.

Nach großer Kritik in den sozialen Netzwerken hat der irische Segler Verband Irish Sailing ein Statement zu dem Vorfall abgegeben. Demnach sollen vor dem offiziellen Training alle normalen Risiko-Abwägungen erfolgt sein und das Wetterfenster habe angemessene Bedingungen erkennen lassen.

Aber dann sei eine schwere Böe über das Feld gefegt und es wurde die Entscheidung getroffen, die Segler sofort an Land zu schicken. Die Küstenwache und die Rettungsorganisation RNLI habe Boote zur Hilfe geschickt, aber als diese eintrafen seien schon alle Kinder an Land gewesen.

“Bei solchen Umständen folgen wir einem erprobten Sicherheitsprotokoll. Dabei hat die Gesundheit der Segler Priorität vor dem Material. Wir untersuchen nun, ob wir unser Protokoll überdenken oder anpassen müssen, um den Sicherheit-Standard beizubehalten.”