Dreimaster leckgeschlagen: Seltsame Havarie – 16-stündiger Einsatz
Erstaunliche Rettung
Ein ungewöhnliches Foto kursiert derzeit in den Segelnetzwerken. Darauf liegt ein Dreimaster mitten in einem riesigen Ring und wird offenbar von mehreren Booten umkreist. Zunächst könnte man an eine Ölsperre denken. Denn es wurde ein Wassereinbruch vermeldet.
470er WM: Silber im Schlussspurt – Theresa Löffler und Christopher Hoerr feiern
Aus dem Schatten getreten
Theresa Löffler und Christopher Hoerr haben bei der 470er-Mixed-Weltmeisterschaft in Enoshima den bislang größten Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere gefeiert. Die Deutschen segelten in den beiden Medal Races von Platz vier auf zwei, überholten die spanischen Titelverteidiger.
Blaualgenteppich dehnt sich auf der Ostsee aus: Was hinter der massiven Blüte steckt
Die Ostsee blüht
Grüne Schlieren, trübes Wasser und teils kilometerweite Teppiche: Cyanobakterien breiten sich derzeit großflächig auf der Ostsee aus. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß besonders deutlich. Was hinter der Blüte steckt – und warum sie auf dem Wasser zum Problem werden kann.
Einhandsegler über Bord vor Gelting: Motoryacht-Crew rettet Schiffbrüchigen
Führerloses Segelboot gemeldet
Großes Glück hatte ein Schiffbrüchiger am Samstagnachmittag. Auf der Flensburger Förde vor dem Leuchtturm Kalkgrund war der Mann über Bord seines Jollenkreuzers in die 19 Grad Celsius kalte Ostsee gestürzt. Die Besatzung einer Motoryacht rettete ihn aus Seenot.
Schwer im „Geigen“: Was hier falsch läuft
In Schieflage
Es ist eine unangenehme Eigenart älterer Rissen, dass sie vor dem Wind schon mal hin- und herpendeln. Oftmals führt diese Bewegung zur gefährlichen Patenthalse. Das passiert den Besten. Aber in diesem Fall würde eine einfache Gegenmaßnahme Abhilfe schaffen.
Sportlich eingeparkt: Fahrtenyacht zerlegt Fischerbootflotte am Kai
„Holy Shit“
Das hat mächtig gescheppert. Eine Charteryacht versucht bei starkem Wind von hinten in einem griechischen Hafen anzulegen. Was genau schief läuft ist schwer zu erkennen. Dabei ist sogar Hilfe auf dem Wasser im Einsatz.
Stephan Bodens Kolumne: Welche Folgen es haben wird, wenn auf Orcas geschossen wird
Ich schäme mich
Ich bin Segler. Nun hat sich herausgestellt, dass tatsächlich ein Segler oder anderer Sportbootfahrer auf den Orca Toñi geschossen hat. Ich schäme mich dafür. Und es wird Folgen für alle Segler haben.
Nordsee: Deutschlands größter Offshore-Windpark steht – das müssen Segler beachten
Windpark mit beeindruckenden Dimensionen
64 riesige Windräder, fast ein Gigawatt Leistung. Strom für 1,1 Mio. Haushalte: Mit He Dreiht steht westlich von Helgoland Deutschlands größter Offshore-Windpark. Zwar liegt der Park nicht innerhalb der meistbefahrenen Segelrouten, dennoch sollte jeder die Regeln auf dem Schirm haben. Vor allem die Allgemeinverfügung der GDWS.
Segler sichtet treibenden Buckelwal im Greifswalder Bodden
„Hartwin“ ist vermutlich tot
Der Buckelwal, der in den letzten Wochen immer wieder entlang der Ostseeküste auftauchte, ist vermutlich tot. Er wurde in der Nähe von Polens Küste von einer Yachtbesatzung gesichtet.
Wal versenkt ankernde Segelyacht: Für die Rettungswesten bleibt keine Zeit
In drei Minuten gesunken
Eine Familie liegt nachts auf ihrer Segelyacht vor Anker, als plötzlich ein gewaltiger Schlag das Boot erschüttert. Wenige Minuten später ist die Yacht verschwunden. Erst bei der Bergung zeigt sich, was passiert ist.
Big Picture: Segeln und Sonnenfinsternis – „Ein seltener Moment im Leben“
Großes Kino
Manchmal braucht es für spektakuläre Segelbilder weder Sturm noch meterhohe Wellen. Die Sonnenfinsternis vom 12. August lieferte eine teilweise atemberaubende Kulisse überall in Europa. Und für uns immer besonders schön, wenn Segelboote, Küsten, Leuchttürme und auch Kiter die Szenerie aufhübschen. Unsere Lieblingsoptik.
SR Podcast: Ein Bootskauf und ein Chartertörn
„Sonnenfinsternisse sind wie Schießgebiete“
Wir haben die kurze Podcast Pause genutzt: Stephan hat sich ein neues, gebrauchtes Boot gekauft und Carsten war mit Charterschiff auf der Ostsee unterwegs. Um welches Boot es sich handelt und warum Carsten Kontakt mit einem Patrouillenboot hatte.
Hafenkino: Sportlich eingeparkt
Römisch katholisch ohne Hilfe von oben
Das kracht heftig. Bei diesem sogenannten römisch-katholischen Anleger ist einiges schiefgelaufen. Die Bavaria-Charteryacht knallt mit hoher Fahrt achterlich gegen die Kaimauer.
Faszination Segeln: 34 Fuß-Oldtimer surft im Schmetterling-Modus mit 16,4 Knoten
Klassiker auf Speed
Dieser Tage zirkuliert in den Netzwerken das faszinierende Video eines Sparkman & Stephens Klassikers, der mit seinen vor 58 Jahren gezeichneten Linien eine irre Gleitgeschwindigkeit erreicht. Welche Geschichte dahinter steckt.
Bodensee-Mordprozess um Motorbootfahrer entschieden: Angeklagter ändert seine Aussage
„Ich habe einen Fehler gemacht“
Die tödliche Kollision zwischen einem Motorboot und einer Segelyacht auf dem Bodensee, bei der eine 57-jährige Seglerin starb, führte zu einem Mordverdacht. Beim Prozess in Österreich sorgte der 26-jährige Angeklagte nun für eine überraschenden Wendung.
Schüsse auf Orca? Bild deutet auf Verletzungen – Augenzeugen sollen Vorfall beobachtet haben
Ist es jetzt wirklich passiert?
Haben Segler auf einen der Iberischen Orcas geschossen? Ein Foto sorgt für Aufsehen. Es zeigt die möglicherweise verletzte Rückenflosse von Toni, dem ältesten Männchen der vom Aussterben bedrohten Iberischen Orca-Population. Sind es Einschussstellen?
America’s Cup: ARC Team USA stellt Segelcrew vor – Wer soll den AC75 steuern?
Wer Amerika auf dem Wasser „great again“ machen soll
Das spät beim America’s Cup gemeldete US-Team hat die Namen der Segler bekannt gegeben, mit denen es um die Kanne kämpfen will. Mehrere kommen als Steuermann infrage – doch ausgerechnet der erfahrenste US-SailGP-Helm fehlt im Aufgebot. Wie die Amerikaner einzuschätzen sind.
Solitaire du Figaro: Als der Körper einfach abschaltete – Tom Dolans bitterste Figaro-Nacht im Video
Wenn der Wecker nicht mehr reicht
Tom Dolan führte die Solitaire du Figaro, als sein Körper plötzlich eine andere Entscheidung traf als sein Kopf. Wenige Minuten später lag sein Figaro 3 auf den Felsen der Île de Sein. In einem aktuellen Video rekonstruiert Dolan die Havarie und die spektakuläre Bergung von Kingspan.
Wassereinbruch vor den Orkneys auf Segelyacht. Retter loben Crew ausdrücklich.
An welchem Punkt ruft man Hilfe?
Wasser im Schiff. Das Boot schwimmt, die Crew ist unverletzt. Ruft man jetzt schon über Funk um Hilfe – oder versucht man erst einmal, das Problem selbst zu lösen? Ein RNLI-Statement nach einem aktuellen Einsatz gibt Antworten.
Gold im Olympiarevier von LA28: Schultheis/Rieger siegen in der San-Pedro-Bucht
Überlegene Überflieger
Die Segelnationalmannschaft hat beim ersten großen Test im kommenden Olympia-Revier von LA28 Gold gewonnen. Richard Schultheis und Fabian Rieger siegten bei der San Pedro Olympic Classes Regatta im 49er souverän. Nach 15 Rennen hatten sie sogar 32 Punkte Vorsprung, der nach dem neuen System auf 9 verdichtet wurde. Aber die Medalraces liefen mit 1/2 genauso…
Untergang in der Deutschen Bucht: BSU-Ermittler sehen schwere Mängel in der Verkehrssicherung
„Umsetzung der Anweisung besiegelte die Kollision“
Die britische MAIB hatte den Untergang der Verity längst untersucht. Doch die deutsche BSU ließ es dabei nicht bewenden: Sie stellte eigene Untersuchungen zum Unfallhergang und zur deutschen Verkehrssicherung an – und kommt dabei in entscheidenden Punkten zu weitergehenden Erkenntnissen.
Segel-Jugendlager: „Downburst“ wirft vier Yachten um – 37 Menschen im Wasser
Irre Wettererscheinung sorgt für Drama
Eine Gruppe Jugendlicher, die an einem Segellager teilnahmen, ist in eine plötzlich eskalierende Gewitterlage geraten. Vier Yachten kentern und laufen voll, eine sinkt, 37 Menschen gehen über Bord. Warum die Warnsignale nicht halfen.
DGzRS-Einsatz bei Travemünde: Seenotretter bringen Einhandsegler sicher an Land
Plötzlich erkrankt
Die Seenotretter der Freiwilligenstation Neustadt in Holstein der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind am Sonntagnachmittag, 9. August 2026, in der Lübecker Bucht im Einsatz für einen Einhandsegler gewesen. Der Mann benötigte dringend medizinische Hilfe.
Medizinischer Notfall: DGzRS kommt mit Heli seekrankem Segler zu Hilfe
Ernsthafte Gefahr
Dass Seekrankheit zu einem ernsthaften Notfall führen kann, zeigt ein Einsatz der Seenotretter vor Rügen.
Orcas: Stöße gegen den Rumpf – Forscher und Segler rätseln über neues Verhalten
Ändern die Orcas ihre Taktik?
Mehrere aktuelle Vorfälle vor der spanischen Atlantikküste sorgen selbst unter Orca-Forschern für Stirnrunzeln. Erstmals berichten Segler von direkten Stößen gegen den Bootsrumpf. Gibt es tatsächlich eine neue Taktik der iberischen Orcas – oder täuschen dramatische Einzelfälle?
Stephan Bodens Kolumne: Wenn du ein Boot kaufst, von dem du noch nie zuvor etwas gehört hast
Passgenau mit Geschichte
Seit jeher pflege ich die Begeisterung für Kleinkreuzer. Und ich dachte, ich würde jeden typ kennen. Nun habe ich mir ein Boot gekauft, das von einer der erfolgreichsten Werften stammt, deren Name ich aber noch niemals vorher gehört habe.
Sedlaceks Ant Arctic Lab: Sechster Abbruch – Das Problem mit der Glaubwürdigkeit
Geschäft mit dem Abenteuer
Es ist schon wieder passiert. Zum sechsten Mal hat der Österreicher Norbert Sedlacek (64) seinen Ant Arctic Lab Rekordversuch abgebrochen. Rund 200 Seetage kündigte er jeweils an, nie war er länger als 11 Tage auf dem Wasser.
Video: Enge Kiste im Kanal von Osor
Gegenstromanlage in der Adria
Motor läuft, aber das Boot kommt keinen Meter voran. Ein Video aus dem Kanal von Osor zeigt, wie stark die Strömung dort sein kann und wirft Fragen zum Verhalten anderer Skipper auf.
Segelyacht kollidiert mit Autofähre: Rätsel um den Unfallhergang
Unter den Bug gekommen
Eine Segelyacht ist schwer mit einer Autofähre kollidiert und dabei entmastet worden. Ein Video des Unfalls verbreitet sich rasant im Netz. Ein technischer Defekt könnte den Hergang in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Neue Segelfährlinie im Ärmelkanal – Desjoyeaux übernimmt den Praxistest
Der Professor als Testpilot
SailLink wagt den nächsten Schritt. Nach der erfolgreichen Segelfährverbindung zwischen Boulogne und Dover soll nun eine deutlich längere Route folgen. Für eine Testfahrt übernimmt Hochsee-Legende Michel Desjoyeaux das Ruder auf seinem Katamaran „Mer agitée“.