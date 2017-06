Twostar: Uwe Röttgering segelt über den Atlantik – Prominentes Duo wettert Sturm ab

Uwe Röttgering (48), langjähriger Begleiter und Autor bei SegelReporter, hat sich einem neuen Abenteuer verschrieben. Er nimmt mit seiner Class 40 “Rote 66” (ex “RED” von Mathias Müller von Blumencron) bei der Atlantik-Regatta Twostar teil.

Mit an Bord des deutschen Einhand-Weltumseglers aus Berlin, der das OSTAR von Plymouth nach Newport über den Nord-Atlantik schon 2009 absolviert hat, ist die berühmteste polnische Hochseeseglerin Joanna Pajkowska. Mit der 58-Jährigen ist er in bester Gesellschaft, denn sie hat noch einmal mehr Meilen zurückgelegt als der deutsche Langfahrtsegler.

Beeindruckende 220.000 Meilen liegen in ihrem im Kielwasser, und dabei ist sie überwiegend alleine gesegelt. 2009 absolvierte sie eine Einhand-Weltumsegelung von Panama und zurück mit einem Stopp auf einem Serienboot vom Typ Mantra 28. Sie benötigte für die gut 25.000 Meilen lange Strecke 198 Tage.

21 Boote sind bei der Regatta gestartet, 15 in der Einhand-Wertung 6 bei den Zweihand-Crews. Die “Rote 66” liegt in ihrer Klasse in Führung. Dabei ist das kleine Feld schon arg gebeutelt worden. Sechs Boote haben wegen der Starkwindbedingungen umgedreht.

Darunter befindet sich auch die deutsche Crew Berk Plathner unf Werner Stolz, die mit einem Corsair 28 Trimaran den Atlantik bezwingen wollten. Stolz ist Corsair-Vertreter in Deutschland und segelt seit mehr als 25 Jahren Multihulls dieser Werft.

Die Bedingungen für den kleinen Tri waren extrem. Was genau den Abbruch verursacht hat ist aber nicht klar. Das Duo ist heute im portugiesischen Hafen von Porto eingelaufen. Bis dahin war es auf einem extremen Südkurs unterwegs und lag gut im Rennen.

