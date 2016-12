Anders leben: Die “SV Delos”-Crew im Sturm vor Madagaskar – 50 kn Wind, 10 m Welle

Von wegen immer nur Paradies, hang loose und Friede, Freude, Eierkuchen: die SV-Delos-Crew kann auch anders! Video von ruppiger Überfahrt.

Von den Abenteuern der Brüder Brian und Brady und ihrer wechselnden (meist weiblichen) Crews haben wir schon des Öfteren berichtet. Dabei ging es meistens um die schönsten Buchten der Sieben Meere, faszinierende Schnorchel-Spots, die beste Bierauswahl in Strandkneipen und nur manchmal auch ums Segeln auf der Ketsch „SV Delos.

Doch dieses Video ist anders. Es zeigt, wie die Crew 240 Meilen östlich des Nordkaps von Madagaskar in einen fiesen Sturm mit 50 Knoten Windstärke gerät und sich mit einer ziemlich ruppigen See herumschlagen muss. Nur so weit: Die Begeisterung der Segler hält sich in Grenzen. Sehr sehenswert auch die Passage „wie keile ich mich bei Seegang auf der Toilette ein?“

Ein „Delos“-Video der etwas anderen Art – mehr segeln als sonstwas!

