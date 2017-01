Brandanschlag: Paul Kohlhoffs Nacra 17 ist in Flammen aufgegangen

Am Dienstag hat in Kiel-Schilksee der Nacra 17 Katamaran von den deutschen Olympia-Startern Paul Kohlhoff und Carolina Werner gebrannt. Über die Hintergründe wird gerätselt.

Der Alarm ging kurz nach Mitternacht bei der Kieler Polizei ein. Der Nacra 17 von Kohlhoff/Werner stand auf dem Parkplatz in Kiel-Schilksee hinter der DSV-Halle in Flammen. Insbesondere das Trampolin schmolz. Die Beams und Rümpfe wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte nach aus und gegen 1 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Schaden wird von der Polizei mit 30000 Euro beziffert.

Paul Kohlhoff (21) erfuhr in Bermuda von dem Einsatz, wo er sich für das SVB Team Germany um Unterkünfte beim Youth America’s Cup Team kümmert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Denn Dienstag Nacht musste die Kieler Feuerwehr zu mehreren Einsätzen nach Schilksee ausrücken. Es brannten Müllcontainer und schließlich ein Auto.

Die Kieler Nachrichten berichten, dass am Tatort ein dunkel gekleideter Mann gesichtet wurde. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Paul Kohlhoff und Carolina Werner haben ihre Partnerschaft für die nächste Olympiade aufgelöst. Der 21-jährige Steuermann möchte 2020 in Japan aber erneut antreten und sucht nach einer neuen Partnerin.

Im Moment steht aber der Youth America’s Cup im Fokus. Der Kieler trainiert das Tragflächensegeln auf einem A-Cat und mit seiner Motte, so lange keine Trainingsmöglichkeiten mit den großen Katamaranen bestehen. Die Nacra 17 werden für 2020 zu echten Foilern umgebaut.