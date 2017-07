Einhand Rekord: Francis Joyon schneller als “Queen Mary2” – Eigene Bestzeit unterboten

Francis Joyon (61) hat wieder einmal einen Einhand-Rekord gebrochen. Diesmal war es allerdings eher ungeplant. Er raste mit seiner IDEC SPORT in 5 Tagen 2 Stunden und 7 Minuten über den Atlantik.

Eigentlich wollte Francis Joyon seinen Trimaran IDEC SPORT nur wieder zurück bringen nach der Regatta “The Bridge” gegen die “Queen Mary2”. Vielleicht hatte er aber auch im Sinn, nach den langen, langsamen Tagen im Crewbetrieb auf dem Atlantik-Törn nach New York, endlich mal wieder alleine zu sein und richtig Gas zu geben.

Jedenfalls war ihm die einfache Überführung zurück nach Frankreich nicht genug. Und er ist auch nicht der Typ, der sich gerne eine Stadt wie New York ansieht. Vielleicht mag er auch die Erinnerungen nicht, denn 2011 war er nahezu unter den Augen der Freiheitsstatue gekentert.

Jedenfalls warf Joyon kaum einen Tag nach der Ankunft in New York schon wieder die Leinen los, querte die klassische Rekord-Startlinie am Ambrose Leuchtturm und machte sich auf zum Lizard Point vor England.

Es gab keine große Vorbereitung, kein langes Warten auf ein Wetterfenster, Joyon wollte einfach Revanche an der “Queen Mary2” nehmen, die gleichzeitig losfuhr und jeweils mit 28 Knoten Reisegeschwindigkeit über den Atlantik fährt.

Diesmal zeigte der alte Salzbuckel, dass er tatsächlich den Ozeanriesen im Kielwasser lassen kann. Und nebenbei war er eben auch noch 49 Minuten schneller als im Juni 2013. Damals unterbot er die Zeit von Thomas Coville deutlich, dem Mann, dem im Winter die schnellste Solo-Weltumrundung glückte.