Foiling: XXL-Moth aus der Schweiz – Alinghi-Werft baut ausgeklügelten Einhand-Flieger

Die Entwicklung des Tragflächen-Segelns geht immer weiter. Das aerodynamisch optimierte Orca H-15 Projekt aus der Schweiz treibt die Wasser-Fliegerei auf die Spitze.

Das Gefährt scheint einem Star-Wars-Film entsprungen ist aber deutlich realer als ein futuristisches Raumschiff. Der aufstrebende Schweizer Segelstar Arnaud Psarophagis, Moth Europameister und Steuermann des zurzeit bei der Extreme Sailing Series dominierenden Alinghi Teams, hat den neuen Einhand-Foiler Orca H-15 getestet.

Er scheint schon bei wenig Wind höchsten Speed zu generieren, was insbesondere an der optimierten Aerodynamik zu liegen scheint. Die Segelschwinge ist bis auf den Cockpit-Boden herunter gezogen und weist dadurch keinen echten Großbaum auf, unter dem sich der Steuermann durchwinden muss.

Stattdessen bewegt er sich hinter dem schmalen Profil auf die neue Seite. Und das funktioniert insbesondere deshalb, weil das Schiff länger als die für die Moth-Klasse vorgeschriebene 3,35 Meter gebaut ist.

Das Projekt wird von den Designern Giovanni Galeotti and Tristan Mathez Loic (Tris Design) vorangetrieben und das Schiff wurde auf der renommierten Décision Werft bei Lausanne am Genfer See gebaut, wo die America’s Cupper von Alinghi realisiert wurden. Die genauen Intentionen der Macher sind noch nicht bekannt.