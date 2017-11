Rettung: Einhandsegler von Yacht geborgen – Vor vier Jahren Opfer eines Piraten-Überfalls

Einem dramatisches Bild vom Einhandsegler Harald Solfjeld geht um die Welt. Die Crew eines Frachters zog den Norweger von seiner sinkenden Yacht an der rostigen Bordwand hoch.



140 Meilen nordöstlich der Nordinsel von Neuseeland ist der 67 Jahre alte Norweger Harald Solfjeld von seiner 12 Meter langen Sun Odyssey 39 „Ilanga“ gerettet worden. Die Besatzung des unter Singapur-Flagge laufenden Tankers „Mersini“ hatten bei 50 Knoten Wind und 5 Meter hohen Wellen den Notruf des Einhand-Seglers gehört, der von Tonga aus auf dem Weg nach Neuseeland war.

In schwerer See war ein Fenster von ein Brecher zerschlagen worden, und da einbrechende Wasser hatte zu einem Kurzschluss in der Elektrik gesorgt. Dadurch brach ein Feuer an Bord aus, das zu starken Beschädigungen führte. Außerdem verletzte sich Solfjeld im schweren Seegang an der Schulter und konnte sich nur unter Schmerzen bewegen.

Die Frachter-Besatzung stellten eine Leinenverbindung zu der Yacht her, und der Skipper sollte offenbar mit einem Netz geborgen werden. Bei der Operation geriet die Yacht allerdings unter das Schiff und Solfjeld konnte nur noch mit Leinen an der Bordwand gesichert werden.

Seit 2010 ist der Mann auf den Weltmeeren untewegs und war dabei mit verschiedenen Mitsegelern – unter anderem Frau und Kinder – die Welt zu umrunden. Vor vier Jahren wurde er von brasilianischen Piraten bedroht, ausgeraubt und schließlich an den Mast seiner eigenen Yacht gebunden.

Die Besatzung des Container-Schiffes “Southern Lily” hat sich schon einmal bei der schwierigen Rettung einer Yacht-Crew hervor getan. Shashi Prakash wurde mit einem Preis geehrt. Vor einem Jahr im Juni barg er drei Segler von der Yacht “Platino”. Zuvor war ein Crewmitglied durch einen Schlag des Großbaums gestorben und ein weiteres über Bord gegangen.