Skurriler Bootsbau: Polnischer Kreuzer Mini 230 – So klein wie ein Opti, nur leichter

Leszek Gonciarz kann auch größer. Aber der polnische Yacht-Konstrukteur hat nun einen Mini-Entwurf auf den Markt-gebracht. Er nennt seinen Entwurf “die kleinste Regattayacht der Welt”.

Was sind das für Dimensionen? Der Mini 230 ist mit seinen 2,30 Metern genau so kurz wie ein Optimist und wiegt segelfertig sogar noch fünf Kilo weniger (40 Kilogramm). Das Design von Leszek Gonciarz mutet an, wie ein April-Scherz oder ein weiterer Versuch aus der Abteilung: Wie kann ich mich am besten auf einem Segelboot quälen.

Aber offenbar ist der Mini 230 mehr. Er war jetzt schon auf zwei Boot-Ausstellungen in Polen und zuletzt in Berlin zu sehen. Gut 20 Bötchen sollen schon verkauft sein und die rund 2500 Euro locken offenbar weitere Segelfans an.

Gonciarz hat für die Konstruktion eine Auszeichnung im eigenen Land gewonnen und es gab auch schon eine erste Regatta – ein Match Race mit 15 Teilnehmern. Sie berichten über viel Spaß und kaum Eingewöhnunsprobleme zum Beispiel bei der Bedienung der Fußsteuerung.

Sie loben die Einfachheit. Der Rumpf kann ohne Probleme mit dem geteilten drei-Meter-Mast auf dem Autodach transportiert werden. Und das Ballast-Schwert hält den 30 Kilo-Rumpf mit der Anmutung einer Fahrtenyacht stabil aufrecht.

Website Mini 230