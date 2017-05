America’s Cup: ZDF erklärt die Faszination der Cup-Regatten – Servus TV überträgt

Das ZDF hat in der Sport-Reportage am Sonntag auf den Start des America’s Cups am Freitag hingewiesen. Ansonsten müssen Cup-Fans bei den Nachbarn reinschauen.

Am Freitag beginnen in Bermuda die ersten America’s Cup-Regatten und deutsche Zuschauer können sich auf Österreich verlassen. Servus TV plant, am 26. Mai um 22 Uhr mit der zweistündigen Übertragung im Internet zu beginnen. Danach beginnen die AC Qualifiers jeweils um 19 Uhr bis zum 3. Juni. Ab dem 4. Juni starten die Halbfinals, die von Servus TV dann auch im Fernsehen gesendet werden. Gerhard Leinauer kommentiert jeweils abwechselnd zusammen mit den Tornado-Doppel-Olympiasiegern Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher.

Tech-Story vom Oracle Team USA: