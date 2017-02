Eissegeln: Speed-Freaks bei klirrender Kälte – Die Besten aus Ost und West

Dieser Tage kommen die Eissegler auch hierzulande auf ihre Kosten. Deutsche Meisterschaft auf dem Achterwasser. Faszinierendes Drohnen Video aus Polen.

Eissegler müssen flexibel sein. Erst zwei Tage vor dem Start zum ersten Rennen der diesjährigen Deutschen DN-Schlitten-Meisterschaft stand der Austragungsort fest. Die Eis-Spione hatten das Achterwasser vor Zempin auf Usedom als am besten geeignet gewertet, und so gingen 41 Starter aus Deutschland, Dänemark, Holland und Polen an den Start.

Insgesamt wurden 11-Rennen bei besten Eis-und Wetterverhältnissen. “Perfekte Segel Bedingungen”, begeistert sich Martin-Björn Schneider, der seinen zweiten nationalen Titel gewann. “Hartes weißes Spiegeleis mit Starkwind am ersten Tag und leichtem bis mittlerem Wind am Sonntag.”

Die Teilnehmer waren begeistert, auch wenn es ihnen nicht klappte, zusätzlich die polnische Meisterschaft unter die Kufen zu bekommen. Die fand zeitgleich in Polen statt und hatte mit dem elfmaligen Weltmeister Karol Jablonski den erwartet überlegenen Sieger. Er musste zum letzten Rennen nicht mehr antreten.

In Usedom ging der Internationale Titel an Thomas Ebler aus Dänemark. Er lag schließlich acht Punkte vor Schneider vom Hannoverschen Yacht-Club, der damit als bester Deutscher der Nationale Titelträger wurde vor dem Kieler Holger Petzke und Jost Kolb.

Ergebnisse DM Eissegeln 2017