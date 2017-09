Jugendsegeln: Es muss nicht immer der Opti sein – 11-jähriger Franzose segelt Moth

Thomas Proust (11) foilt schon seit einem Jahr mit der Moth. Er zeigt, dass die neue aufregende Form des Segelns auch schon von den Jüngsten beherrscht werden kann.

Wenn man bedenkt, wie rasant und spektakulär sich Segelboote in den vergangenen Jahren entwickelt hat, muss man sich fragen, warum nicht mehr Möglichkeiten geschaffen werden, damit mehr junge Segler auf diese Weise den Sport schätzen lernen.

Der Franzose Thomas Proust dürfte jedenfalls wenig Ambitionen haben, noch einmal in den Optimisten einzusteigen, seit er im Alter von 10 Jahren die ersten Gehversuche mit der Foiling Moth unternommen hat. Dass es seiner seglerischen Entwicklung nicht abträglich ist, zeigt der diesjährige Erfolg bei der Formel 18 Katamaren EM in Morges am Genfer See. Er belegte Rang zwei.