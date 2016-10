KnarrBlog: Höllenspaß beim 2K Team Race in Hamburg – Wie das Strategiespiel funktioniert

Team Race auf der Alster am Hamburger Segel-Club. Was diese Art des Segelns ausmacht. Spannende Unterhaltung auf dem Wasser. Auch Unwissenheit schützt manchmal nicht vor Erfolgen.

Es ist flau draußen auf der Alster. Viel Spaß ist beim Segeln nicht zu erwarten. Zumal wir auf J/22-Kielbooten sitzen, die ohne Spinnaker gesegelt werden. Wie soll man da einigermaßen freudvoll den Vorwindkurs bewältigen?

Ich bin an diesem Freitag nur eingesprungen, um für ein zusammengewürfeltes NRV-Team Steuermann-Dienste zu erledigen. Sechs Segler mit mindestens zwei Frauen auf zwei Booten bilden ein Team.

Das Timing mit den privaten Terminen drumherum ist etwas knapp. Ich ärgere mich schon, dass die Bedingungen auch nicht gerade viel Segelspaß versprechen. Ist es den Aufwand wert?

Dann das erste Match. Eine spannende Situation folgt der nächsten. Es geht darum, bloß nicht letzter zu werden. Wenn das passiert, hat automatisch das ganze Team verloren. Irrelevant, wer die ersten drei Plätzen belegt.

Also muss man dem Teamkollegen helfen. Das heißt warten, einen Gegner in die Zange nehmen, ihn blockieren bis der Kumpel wieder vorne liegt. Aber die gleiche Aufgabe hat auch der nächste Konkurrent, der versucht seinerseits, seinem Kollegen aus der Klemme zu helfen.

Block stellen, den Gegner beharken

So wechseln die Situationen sekündlich. Wann muss man helfen, wann einen Block stellen, wann aggressiv den Gegner beharken? Und wenn irgendwo noch eine Böe über den Parcours schleicht, kann sie den entscheidenden Unterschied machen.

Zwei Schiedsrichter Crews wachen auf ihren Booten über den korrekten Ablauf der Duelle. Manchmal wird es wirklich unübersichtlich. Es ist nicht einfach, den Überblick zu wahren. Wir haben wohl wirklich Glück mit ein paar Entscheidungen.

Mitja Meier steuert das zweite Boot. In der Liga ist er auf unserem Boot für die Taktik verantwortlich. Und vielleicht hilft das beim auf Anhieb guten Verständnis von Boot zu Boot. Wir gewinnen jedenfalls die ersten vier Rennen und können es selbst kaum glauben. Ein wenig Fortune bei den Schiri-Entscheidungen hilft.

Glück des Unwissenden

Außerdem spielt das Glück des Unwissenden eine Rolle. Erst nach dem zweiten Rennen höre ich, dass beim 2K-Teamrace die Regel 17 nicht gilt. Man kann also von hinten kommend eine Überlappung herstellen und hat prompt Luvrecht. Das ändert das Spiel gewaltig. Tolle Vorbereitung! Wie blind, das nicht zu wissen.

Am Ende stehen wie gewohnt die Briten vorne, die dieses Spiel besonders gut beherrschen und sich schon in den Schulen und Unis mit dem Teamrace auseinandersetzen. Hierzulande kommen besonders die Optisegler damit in Kontakt. Sie segeln allerdings in Vierer-Teams gegeneinander.

Das 2K-Teamrace ist wahrlich eine exotische Art des Regattasegelns, aber es macht einen Höllenspaß. Der Hamburger Segel-Club tut sich hervor, indem er diese attraktive Disziplin anbietet. Ansonsten hat sie der Bayerische Yacht-Club für sich entdeckt.

International gibt es eine kleine Community, die sehr gut miteinander auskommt, auch wenn es auf dem Wasser schon mal laut wird. In Hamburg waren fünf Nationen am Start. Aber für die Teamracer ist es klar, warum die Stimmung so gut ist. Sie glauben fest daran, dass es an der Regel liegt, dass mindestens zwei Seglerinnen Teil des Sechser-Teams sein müssen. Vielleicht kann man aus dieser Erfahrung eine Lehre für andere Bootsklassen ziehen.

Facebookseite 2K Team Race

Hamburg Journal-Beitrag ab 24:18