Laser Worlds: Finaltag in Split – Für Philipp Buhl ist wieder eine Medaille in Griffweite

Philipp Buhl hat sich vor dem letzten Tag der Laser WM mit einem zweiten Platz in Reichweite seiner vierten WM-Medaille geschoben. Auch Gold ist in Kroatien noch möglich.

“Er wird kämpfen. So wie er ist, wie wir ihn kennen gelernt und ihn immer wieder erlebt haben”, schreibt Philipp Buhls Vater etwas pathetisch auf seiner Website nach dem zweiten Goldfleet-Tag bei der Laser WM in Split. Zuvor lag der Weltranglisten-Erste aus Bayern nach einer starken Qualifikationsserie auf Goldkurs, hatte dann aber in der Finalserie einen Rückschlag erlitten. Nach 18/11/11 rutschte der deutsche Vorzeige-Segler auf Platz sechs zurück, und der Abstand zur vierten WM-Medaille nach 11 Jahren im Laser wuchs auf 11 Punkte an.

“Sein Bestes, einfach alles geben und mental stark und cool bleiben. Das ist gefordert. Darauf und auf ein Gott gegebenes Quäntchen Glück kommt es nun an, zum Höhepunkt der WM-Finalserie”, feuert Buhl Senior weiter an, und keiner kennt den Sohnemann besser.

Der Junior liefert prompt: Am gestrigen Renntag gelingt dem Mann vom Alpsee mit Rang zwei ein erstaunliches Comeback. Es ist der beste Platz der Spitzengruppe, vor dem letzten Tag heute fehlen nun nur noch sieben Punkte zu Rang zwei, und er hat das niedrigste Streichresultat der Top vier. Für den Finaltag ist starker Wind um 20 Knoten angesagt.

Auch der Titel ist noch drin, obwohl der Zypriote Pavlos Kontides schon erstaunliche 22 Punkte voraus liegt. Aber der Mann, der 2012 mit Laser-Silber die erste Medaille für einen zyprischen Sportler in der olympischen Geschichte überhaupt gewonnen hat, schleppt hohe Streichresultate in seiner Serie mit. Er kann sich noch nicht sicher fühlen.

Buhls Trainingspartner Theodor Bauer hat es nicht in die Goldfleet der besten 49 Segler geschafft. Fünf Plätze fehlten.

