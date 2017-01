Vendée Globe: Die Story der IMOCA-Foiler – Fünf Tonnen lasten auf der Tragfläche

Guillaume Verdier, der führende Designer für die schnellsten IMOCA-Yachten, erklärt die Entwicklung und Unterschiede zwischen Banque Populaire und Hugo Boss.

Der französische Rennyacht-Konstrukteur Guillaume Verdier hat sich einen Namen gemacht als Konstrukteur für die schnellsten Vendée Globe Racer. Zusammen mit den Kooperationspartnern vom Design-Büro Van Peteghem Lauriot-Prévost (VPLP) zeichnet er für die Formen der sechs neuen Foiler im Feld verantwortlich.

Aber das Augenmerk ist in diesen Stunden insbesondere auf die beiden Spitzenboote gerichtet, die ebenso aus seiner Feder stammen. Im Bild oben sind die Unterschiede zwischen den beiden Tragflächen-Ausführungen zu sehen. “Hugo Boss” surft auch auf dem nach unten gebogenen Schaft, “Banque Populaire” dagegen überwiegend auf dem Ellenbogen genannten Knick am Ende des Foils. Der Vergleich zeigt auch, dass Thomsons Schiff schmaler ist.

Verdier erzählt in einer Presseaussendung, dass er sich seit 2007 nach seinem Engagement für das französische America’s Cup Team Areva mit den IMOCAs für die Vendée Globe beschäftigt hat. Zwischen 2009 und 2011 war er dann an vier Konstruktionen für die Vendée Globe beteiligt, von denen drei an der aktuellen Regatta teilnehmen: Jean-Pierre Dick’s “Virbac-Paprec 3” (nun “Bastide-Otio” mit der Kito de Pavant aufgeben musste), Armel Le Cléach’s Banque Populaire (Jérémie Bayou’s “Maitre Coq” zurzeit auf Rang drei) und François Gabart’s “Macif” (jetzt “SMA”Paul Meilhat’s musste aufgeben).

Regeländerungen erlauben Foils

Die beiden letzteren sind Schwesterschiffe, und sie waren auch vor vier Jahren nahezu gleich schnell bei der Vendée Globe unterwegs. Kaum mehr als drei Stunden lagen nach der Weltumsegelung zwischen ihnen. Laut Verdier zeichneten sich die Boote durch ein von Michel Desjoyeaux entwickeltes komplexes Tunnelsystems unter Deck aus, das eine große strukturelle Festigkeit und Platz zum Verstauen der Segel in der Mitte der Yacht erzeugt.

2015 sind die Verbesserungsmöglichkeiten radikaler. Die Konstrukteure mit einer massiven Regeländerung für Neubauten befassen. Sie sollte die Konkurrenzfähigkeit der älteren Boote bestehen lassen, und durch Einheitskiele und Riggs die Sicherheit erhöhen sowie die Preise senken. Kurzzeitig war sogar der Wechsel zur Einheitsklasse ein Thema nach dem Vorbild des Volvo Ocean Races.

Die neuen Regeln erforderten durch das Standard-Material inklusive vorgeschriebener Stahlfinne ein prinzipiell höheres Gewicht von bis zu 200 Kilogramm im Vergleich zu der älteren Generation, die Bestandschutz genießt. Da war es fraglich, ob es überhaupt gelingen würde, neue schnellere IMOCAs zu entwerfen. Aber die Berechnungen ergaben, dass viel Gewicht im Rumpf eingespart werden konnte und die Flügel-Technik Leistungsschübe erwarten ließ.

So wurden Verdier und VPLP mit der Planung von sechs Neubauten beauftragt. Zuerst wurde “Safran II” für Morgan Lagravière’s realisiert. Danach kamen “Banque Populaire” (Armel Le Cléach), “Edmond du Rothschild” (Sébastien Josse) , “St Michel-Virbac” (Jean-Pierre Dick’s), “Hugo Boss” (Alex Thomson) und zum Schluss “No Way Back”, die Pieter Heerema spät vom Italiener Andrea Mura übernahm.

America’s Cup Erfahrung

Alle Yachten sind mit Flügeln ausgestattet, mit denen sich insbesondere Verdier beschäftigt hat. Seine Inspiration kommt von der Arbeit mit dem Team New Zealand für den America’s Cup 2013, das die Flügel für seinen AC72 Katamaran erfunden hat.

Um die Foils für die neuen IMOCAs funktionsfähig zu machen, wurden Kiel und Rigg weiter nach achtern versetzt. Die Flügel heben das gesamte Vorschiff aus dem Wasser, und dennoch ist die Flugphase nicht mit den aktuellen America’s Cuppern vergleichbar. Es handelt sich eher um einen Semi-Foiler. So sind die Ruder auch nicht mit Auftrieb generierenden T-Profilen bestückt.

Wenn die IMOCA-Foiler 20 Knoten Speed erreichen, lasten fünf Tonnen auf einer Tragfläche, die 70 bis 80 Prozent der Last trägt. Drei Tonnen werden noch vom Rumpf verdrängt und eine Tonne muss der nach Luv geneigte Kiel tragen. So ist gut vorstellbar, warum es für “Hugo Boss” so schwierig werden wird, das fehlende Foil mit Wind von Backbord zu kompensieren.

Radikaler Ansatz

Verdier betont, dass “Hugo Boss” ein radikaler Design-Ansatz ist, zu dem sich Alex Thomson bewusst entschlossen hat. Das Schiff ist nicht das leichteste der Flotte, aber seine Leistungsfähigkeit ab 12 bis 14 Knoten Wind sei enorm, weil es mit dem optimierten Auftrieb durch die besondere Flügel-Stellung seine dynamische Masse verringere.

Kollege Vincent Lauriot-Prévost weist darauf hin, dass die Entwicklungsarbeit an den Flügeln wohl erst zu 20 Prozent ausgereizt sei. Ein logischer nächster Schritt sei ein schmaleres Boot mit längeren Foils. Aber wenn “Hugo Boss” etwa nur 4 Meter statt den aktuell 5,80 der Konkurrenz aufweisen würde, hätte Thomson nach dem Foil-Bruch aufgeben müssen.

Die seitlich herausstehenden Profile sind sehr anfällig für Kollisionen, und so lange dieses Problem nicht gelöst sei, werde man immer Kompromisse machen müssen. Auch das Standard-Rigg sei ein großer limitierender Faktor. Ohne große Anpassungen in diesem Bereich seien die möglichen Entwicklungssprünge nicht so groß.

Über diese Nachricht dürfte sich insbesondere Boris Herrmann freuen. Er hat mit “Edmond de Rothschild” einen der schnellsten aktuellen Foiler zur Verfügung, und wird hoffen, dass es auch in vier Jahren noch so ist.