Vendée Globe: Morgan Lagravière mit seiner “Safran” ist das nächste Opfer

Es ist wohl eine besondere Wendung des Schicksals, dass das Boot mit dem Namen Safran, was auf Französisch Ruderblatt heißt, durch einen Schaden an genau diesem zum Abbruch gezwungen wird. “Safran” segelte 18-19 Knoten schnell, als sie aus dem Ruder lief. Das Blatt in Lee war hochgeklappt und dann stellte der Skipper Morgan Lagravière fest, dass ein großes Stück des Profils abgebrochen ist.

Offenbar ist es mit einem nicht identifizierten Objekt im Wasser kollidiert. Lagravière erwog zu Beginn des Vorfalls noch eine mögliche Reparatur, aber nach der genaueren Untersuchung und Rücksprache mit seinem Team hat er sich entschlossen, das Rennen aufzugeben.

Die Enttäuschung ist groß, denn Lagravière, der auf Rang vier lag, konnte sich vor zwei Tagen mit einem Rückstand von knapp 200 Meilen noch Sieg-Chancen ausrechnen. Er war eine Zeitlang bei Power-Bedingungen das schnellste Schiff der Spitzengruppe und puschte hart, um die Front nicht zu verpassen.

Aber dann rutschte er doch raus und verlor in den vergangenen beiden Tagen mehr als 200 Meilen auf den führenden Thomson. “Ich muss jetzt die positiven Dinge dieses Abenteuers im Kopf behalten”, sagt Lagravière. “Das waren 18 sehr besondere Renntage mit einem sehr kraftvollen Boot, das imme vorne dran blieb. Diese Einhandrennen war eine gute Möglickeit, viel über mich selbst zu lernen und darüber, was wichtig ist im Leben.”

Lagravière ist mit 29 Jahren der jüngste Skipper aus der Spitzengruppe, und er war lange Zeit Alex Thomson auf den Fersen. Kurz vor der Kapverden Passage lag er nur zwei Meilen hinter dem Briten zurück, folgte ihm aber nicht auf dem Kurs durch die Inseln, sondern halste weg. Gut einen Tag später hatte er fast 100 Meilen auf “Hugo Boss” verloren und wird sich mächtig geärgert haben.

Aber er hielt den Anschluss rang bei den harten Power-Reach-Bedingungen die Nicht-Foiler nieder und machte auch auf die Spitze wieder Boden gut. Er hatte sein Pulver noch nicht verschossen.

Technisch gibt es zu dem Ruderbruch noch keine Einzelheiten. Schließlich sind die Systeme eigentlich so konstruiert, dass sie im Falle einer Kollision hochklappen. Aber in diesem Fall muss der Schlag so heftig gewesen sein, dass die Mechanik nicht rechtzeitig auslöste.

Tracker Vendee Globe