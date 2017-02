Vendée Globe: Was Alex Thomson Urlaub macht – Entwicklung an der Heimatfront

Alex Thomson hat den Talk Show Hype um seine Person gut überstanden. Nun fährt er mit seiner Familie in den Urlaub. Seine Frau Kate hat gebucht. Was sie wohl machen?

Wenn Alex Thomson nach dem Vendée Globe Ziel auf seine Zukunft angesprochen wurde, zögerte er immer und sagte vorsichtig, er müsse erst mit seiner Frau sprechen. Seit 2011 ist er mit Kate verheiratet und sie haben die gemeinsamen Kinder Oscar (6) und Georgia (2).

Sollte der Hugo-Boss-Pilot erneut ein Projekt für die Welt-Regatta in vier Jahren anpeilen, wäre es eine große Belastung für die junge Familie. In der Vorbereitung verbringt Thomson gut fünf Monate im Jahr auf See. Dafür braucht er eine Frau mit Verständnis.

Aber mit Kate, die er beim Internet Dating kennengelernt hat, scheint es zu funktionieren. Im BBC Interview spricht der Brite über seine Urlaubspläne, und er kann seine Belustigung nicht verhehlen, als seine Frau ihm mitteilt, sie habe einen Chartertörn in der Karibik gebucht. “Er soll nicht den ganzen Spaß alleine haben”, habe sie gesagt.

Diese Entwicklung an der Heimatfront scheint ein gutes Zeichen dafür zu sein, dass Thomson einen neuen Anlauf auf den Vendée Globe Sieg in vier Jahren startet. Jedenfalls spricht er inzwischen offen über diesen Plan. Allerdings stehen die Verhandlungen mit den Sponsoren noch bevor. Außerdem sollen die Regeln im April eine Anpassung erfahren. Erst danach lasse sich sagen, ob ein Neubau notwendig ist, sagt Thomson.