Volvo Ocean Race: Sexuelle Belästigung? – Protest gegen Scallywag Skipper und Navigator

Die Volvo Ocean Race Jury untersucht einen Fall mit Scallywag Skipper David Witt und Navigator Steve Hayles im Rahmen eines Rule 69-Protestes wegen groben Fehlverhaltens.



David Witt (46), Skipper beim Volvo Ocean Race Team Sun Hung Kai/Scallywag, ist in schwere Bedrängnis geraten. Ein Protest-Komitee ist auf dem Weg nach Kapstadt, um über einen Protest wegen groben Fehlverhaltens zu entscheiden.

Dabei geht es um ein Video, das von Bord des Volvo Ocean Racers unter der Flagge von Hong Kong gesendet wurde und mehr als eine Woche lang auf der Volvo-Ocean-Race-Website zu sehen war.

Derber Spaß?

Witt am Steuer moderierte mit derben Worten fröhlich eine als “Morning Show” betitelte Szene umgeben von seiner Crew und ließ schließlich auch die Holländerin Annemieke Bes (39) auftreten. Die dreifache Olympia-Teilnehmerin und Silbermedaillen-Gewinnerin 2008 (Yngling) ist die einzige Frau an Bord. Witt verkündete spaßhaft, sie müsse den Navigator “im Schritt” behandeln.

Die Crew lacht, und Bes lacht mit. Wie sie die Situation tatsächlich empfand, ist nicht bekannt. War es für sie einfach nur ein derber Spaß oder sexuelle Belästigung? Viele Volvo Ocean Race Fans empfanden Letzteres. Es gab schwere Vorwürfe an die Organisatoren des Rennens, dass das Video so lange online stand.

Einer der größten Kritiker ist Brian Hancock, Segelmacher, Profi-Segler, Autor und einer der erfahrensten US-Hochseesegler. “Dieses Video hat nicht nur mich gestört, sondern viele, die es sahen. Ich schätze, Witt hat versucht, witzig zu sein und seine Crew scheint damit klargekommen zu sein, aber es wirkte so, dass ihnen ein wenig unwohl war. Tatsächlich war es völlig unangebracht… In bestem Fall war es ausgesprochen unanständig, in schlechtestem Fall sexuelle Belästigung.”

Hayles soll Scallywag verlassen

Diesem Vorwurf geht nun die Jury nach. Witt und auch Navigator Steve Hayles stehen im Mittelpunkt der Kritik. Der Brite Hayles hat fünf Volvo Ocean Races bestritten, und ist nun nach zehnjähriger Pause wieder zurück im Rennen. Es heißt nun, dass er im Zuge einer Auseinandersetzung mit Witt das Team verlassen hat. Ob es mit dem Video zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Witt hatte im Verlauf der jüngsten Etappe keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit der Leistung und Position in der Flotte nicht zufrieden ist. Es gelang nur mit Mühe, den vorletzten Platz gegen Dee Caffari zu sichern.

Der Australier galt auch nicht gerade als Unterstützer der Frauenquote bei diesem Volvo Ocean Race. Eigentlich wollte er ganz auf weibliche Unterstützung verzichten und als einziges Team mit sieben Männern segeln. Schließlich bot sich Annemieke Bes an, nachdem sie aus dem AhzoNobel Team ausgestiegen war. Dennoch ist Scallywag das einzige Boot, das nur eine Frau dabei hat und zu acht segelt. Die Spitzenteams segeln zu neunt mit zwei Frauen.

Überzeugungen und Werte

Für David Witt ist die Teilnahme bei diesem Volvo Ocean Race eine Herzensangelegenheit. Der ehemalige erfolgreiche 18-Footer-Segler und Skipper des 100-Fußers Scallywag war vor 2o Jahren schon einmal beim Whitbread Round The World Race auf “Innovation Kvaerner” dabei und äußerte danach seine Überzeugung, wie wichtig es sei, sich für solch ein Rennen mit guten Charakteren und Menschen mit gleichen Überzeugungen zu umgeben, die für ähnliche Werte stehen.

Das sei auf der damals von Knut Frostad geskipperten “Innovation Kvaerner” nicht der Fall gewesen, sagte er der South China Morning Post noch im Oktober. Es seien Intrigen gesponnen worden. Man habe sich nicht vertrauen können. “Deshalb wollte ich einmal dieses Rennen machen und eine Crew nach meinen Vorstellungen formen. Ich war ein paar Mal nahe dran, aber diesmal ist die Zeit perfekt.”

Mit der bisherigen Leistung hat Witt diese Vorstellung noch nicht umsetzen können. Und nun hat er offenbar noch größere Probleme. Umso mehr, wenn ihn wirklich der Navigator verlassen sollte.

Wenn die Jury nach Regel 69 eine Strafe aussprechen sollte, ist längst nicht klar, wie diese aussehen könnte. Nach grobem Fehlverhalten zum Beispiel wegen Unsportlichkeit verhängt World Sailing häufig Sperren. Aber ein solcher Fall dürfte der Jury noch nicht untergekommen sein. Viel wird wohl davon abhängen, wie Annemieke Bes die Situation tatsächlich empfunden hat.