Interboot: Motorbratzen und Granitzäune als Weltpremieren

Traditionell läutet die Interboot in Friedrichshafen die Messesaison ein. Stephan Boden aka Digger Hamburg ist dabei und schildert seine Eindrücke.

Puh. Anstrengende Messe. Nicht wegen der Messe als solches, eher wegen des Rahmenprogramms: Gute, ehrliche süddeutsche Küche und edle Brände. Ich bin zum ersten Mal auf der Interboot. Die Messe ist anders als die anderen: Fleischkäse’, umherfliegende Zeppeline, viele Schweizer, andere Mundarten (“Sturmföckle”), tolles Messegelände, herrliche Umgebung mit Alpen- und Seeblick.

Was schreibt man über eine Messe? Ich könnte einen älteren Artikel raussuchen, das Datum ändern und den Ort austauschen. Würde irgendwie auch passen.

Weltpremieren

Auf Messen sind Neuvorstellungen oft die großen Zugpferde. Man erkennt sie an den Aufklebern: “Weltpremiere”. Bei meinem Rundgang habe ich einige davon entdecken können. Dummerweise aber kaum etwas, das Masten oder Segel hat. Entweder sind es Motorbratzen, Snowboards oder Skier.

Über Motorbratzenweltpremieren schreibe ich aus Prinzip nichts, aber eine Neuheit hat es mir dennoch angetan: Die Granitzaunweltpremiere. Kaum etwas bringt den Messebesucher derart zum Nachdenken. Tausende stehen um den Granitzaun und überlegen, wie sie das Teil auf ihren Booten einsetzen zu können. Irgendwas geht da sicher.

Etwas weiter vorne noch eine Premiere – jedenfalls kannte ich das noch nicht. Einen Flaschenhalter, mit dem man eine Flasche um den Hals trägt. Bei 2 Liter PET Flaschen sollte man das Band kurz binden, sonst tut es unten rum weh. Auch schön: das Tretboot mit aufgesetzter Wasserrutsche. Ein typischer Weekender.

Also ab zu den in der die Segelbooten, die in der nach einer Brauerei benannten “Rothaus-Halle”. Ein Zufall? Hier zeigt jedenfalls Bavaria seine “Easy”als Premiere. Hanse bricht laut Claim (“Breaking Rules. Setting Trends”) Regeln und setzt wohl Trends. Die schicken Seascapes und die Saphire sind wie immer ein Hingucker. Daneben Dragonfly, Beneteau, Scangaard, Agila, SQ, Rassy, Elan, Faurby, Odin (die Motorbratzen mit Mast) und so weiter. Hinten die Törnberatung, ein Weinstand und daneben die üblichen Partystände vom ADAC und DSV.

Eine Halle weiter dann das Zubehör. Mit Schäkeln, Fenderklips, Leinen, Glashaltern. Zusätzlich zu den Fendersocken mit Namensaufdruck gibts nun auch Fussmatten mit Yachtlogo. Pfiffig. Dahinter die Halle mit den Klassenvereinigungen und Bootsbauern. Bootsmesse halt. Der Schuhputzzeugmann ist auch wieder da. Ob das Schimmel-Ex auch bei Granitzäunen wirkt, erfährt man nicht.

Draußen vor der Halle ist es wirklich spaßig. Auf dem Messesee zeigen Wakeboarder ihre Tricks, Kinder segeln in kleinen Minis und das alles bei permanent laufender HipHop Musik. Da hat diese Messe wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Sehr schön gemacht. Und draußen.

Eine Anregung hätte ich für die Interboot 2015: die Motorbratzen ganz nach hinten. Denn wenn man in die Kite- und Surfhalle will, die sich hier in Süddeutschland fast schon als Snowboardhallen zeigen, muss man nicht an den Motoreimern vorbei.

Während ich diesen Artikel verfasse, liegt neben mir ein Schreiben der Messeleitung: das erste Wochenende war sehr erfolgreich. Auch diese Erfolgsmeldungen gehören als fester Bestandteil zu allen Messen.