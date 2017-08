Tipps und Tricks vom Blauwasser Hans: Das sensible Bordklo

Die Pumpe der Bordtoilette ist auf Segel-Yachten sicherlich eines der empfindlichsten Teile. Es ist auch das Gerät, das nur mit extremem Unmut repariert wird. Mit Gasmaske, Gummihandschuhen, Schutzanzug und Gummistiefeln… “Lieber bis zu den Ellbogen im Altöl als die Bordtoilette zerlegen…”.

Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, werden die gebrauchten Toilettenpapierchen in einer separaten Plastiktüte gesammelt und regelmäßig an Land entsorgt. Ein kleiner Abfallbehälter und eine eingelegte Tüte sind einfach in unmittelbarer Nähe der Toilettenschüssel montiert, und die Freude am funktionierende Klo hält lange an.

Als Nebeneffekt verteilt sich das sonst abgepumpte und durch die Toilettenpumpe feingehäckselte Toilettenpapier nicht auf dem Meeresgrund und sieht dann aus wie Neuschnee – beim Schwimmen und Schnorcheln ein wahrlich erhebender Anblick am Ankerplatz. In vielen Mittelmeerländern werden die Papierchen auch in den WC’s der Tavernen in extra Behältern gesammelt – nichts Neues also.

Und überhaupt: Toilettenpapier, leere Zahnpastatuben, Damenbinden, Watte, Hygieneartikel, aber auch Haare, Rasierklingen und Seifenreste gehören nicht in die Toilettenschüssel, sondern in eben dieses besagte Tütchen, welches regelmäßig mit dem übrigen Müll entsorgt werden kann.

Noch ein Tipp: Um die Pumpe der Bordtoilette gangbar zu halten genügen meist ein kleiner Schluck Öl in die Schüssel und ein paar Pumphübe. Als Öl kommt Motoröl, aber auch einfaches Babyöl in Betracht. Entkalken lassen sich Toilettenpumpe und Abwasserschläuche mit Entkalker für Kaffeemaschinen, der einige Stunden einwirken muß.