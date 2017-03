Hafenmanöver: Unter Segeln rückwärts zum Liegeplatz

Dass Polen gute Segler sind, sollte bekannt sein. Wer es noch nicht weiß bekommt bei diesem Einpark-Manöver unter Segeln ein neues Bild von den Fähigkeiten unserer Nachbarn im Osten.

Ein hübsches Highlight-Video, dass vor einem Jahr auch bei uns viral gegangen ist und zurzeit gerade wieder die Runde im Netz macht:

Einfach Baum rausdrücken, Fahrt über das Heck aufnehmen und dann rechtzeitig das Groß bergen. So parkt man polnisch in Port Natangia ein. Das Manöver im Hafen von Rydzewo in den Masuren sieht perfekt aus, ist aber nicht jedem Freizeit-Skipper anzuraten.

Insbesondere das leichte Kajütschiff, das in den flachen masurischen Gewässern zur Standard-Ausrüstung gehört, reagiert gut und sensibel auf die Impulse von Skipper und Crew.