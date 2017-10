Mini Transat: Lina Rixgens repariert Ruderschaden auf Hoher See – wieder unterwegs Richtung Kanaren

Mal eben schnell einen Schaden auf hoher See beheben… dafür braucht man Nerven wie Dyneema-Seile! Entsprechend ist jede geglückte Reparatur ein Sieg – vor allem wenn frau allein unterwegs ist. Chapeau!

Was war nur mit Lina Rixgens los? Gestern am späten Vormittag machte sie plötzlich kaum noch Meilen gut und war nur mit 1,3 kn Geschwindigkeit unterwegs. Die 23-jährige Deutsche Ministin schien in Schwierigkeiten, doch einen Notruf hatte sie nicht abgesetzt. Bis zum frühen Nachmittag (jeweils Tracker-Zeiten) trieb sie Richtung Osten, es schien sogar, als wolle sie einen portugiesischen Hafen anlaufen.

Eines der Begleitboote wurde offenbar von der Regattaleitung in Richtung Lina geschickt, doch die Ministin signalisierte, dass wieder alles okay bei ihr und dem Boot sei.

Gestern Abend machten dann mehr Informationen in den sozialen Medien und auf der Mini Transat-Website die Runde: Demnach war am Quergestänge zwischen den beiden Ruderblättern ein Schaden aufgetreten, den sie auf See in bester Ministen-Manier reparieren konnte, da sie entsprechenden Ersatz dabei hatte.

Jetzt segelt Serien-Mini 732 wieder Richtung Südsüdwest.

Chapeau, Lina. Hoffentlich hält die Reparatur bis auf die Kanaren… alle drücken die Daumen!

