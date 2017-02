Sailing Yacht A: In See gestochen – Eigner übernimmt 400-Millionen-Dollar-Yacht in Südspanien

Der riesige „Pott“ mit dem futuristischen Starck-Design fuhr rückwärts aus seiner Werftgarage und nahm dann Kurs auf das Fahrwasser Drogden im Oeresund.

Sie hat uns lange beschäftigt und für viel Wirbel gesorgt: Die schon vor ihrem ersten längeren Törn weltberühmte „Sailing Yacht A“ hat ihre Bauwerft Nobiskrug in Kiel verlassen und „segelt“ nun nach Angaben des Sprechers von Eigner Andrej Melnitschenko in Richtung Südspanien. Der russische Milliardär war bei der Übergabe durch die Werft in Kiel nicht anwesend – er will seine Yacht an einem nicht näher genannten Ort in Südspanien übernehmen.

Die Superyacht galt während ihrer gesamten Bau- und Testphase mit 143 Metern Länge noch als größte Segelyacht der Welt. Mittlerweile wurde allerdings bekannt, dass sie „lediglich“ als Motoryacht mit Hilfsbesegelung klassifiziert wurde (SR berichtete).

Die von Experten auf ca. 400 Millionen Dollar geschätzte Superyacht muss bei ihrer Reise gen Südeuropa auf die Abkürzung durch den Nord-Ostsee-Kanal verzichten, da ihre 90-Meter-Kohlefaser-Masten unter keiner der zu unterfahrenen Brücken passen würden. Deshalb nimmt der Kapitän der „Sailing Yacht A“ nun zunächst Kurs auf das Fahrwasser Drogden im Öresund, wird Dänemark umrunden, sich in die Perlenschnur der dicken Pötte auf dem Weg durch den Ärmelkanal einreihen um schließlich Kurs Süd zu nehmen.

Bei ihrem ersten Törn dürften bereits einige wichtige Tests auf dem Programm stehen: Schafft sie tatsächlich die errechnete Geschwindigkeit von bis zu 21 Knoten unter Segeln? 3.700 Quadratmeter Segelfläche erscheinen hierbei auf den ersten Blick ausreichend, doch bei 12.000 BRZ, die zu bewegen wären, könnte es durchaus passieren, dass man häufiger als gedacht die zwei 4.300 kW starken Elektromotoren zum „Anschubsen“ bemühen muss. für die Stromerzeugung stehen zwei Dieselaggregate mit zusammen knapp 10.000 PS zur Verfügung.

Ob auf dieser Fahrt das angeblich auch an Bord befindliche Mini-U-Boot getestet wird, wurde nicht bekannt…