Schweres Unglück: Bora treibt Bavaria 50 auf die Mole von Rimini – vier Opfer

Eine Bavaria 50 Cruiser ist am Dienstag Nachmittag von der 40 Knoten starken Bora auf die Hafenmole von Rimini gespült worden. Vier Segler sind gestorben.

Am Hafen von Rimini hat sich ein schweres Unglück ereignet, als die Crew einer italienischen Bavaria 50 Cruiser in schwerer See die Kontrolle verlor. Italienische Medien berichten, dass “Dipiù” von ihrem Heimathafen Ravenna Richtung Trapani auf Sizilien unterwegs war, als sie von dem 40 Knoten starken berüchtigten Nordost-Wind Bora erwischt wurde.

Nach etwa 40 Meilen soll die sechsköpfige offenbar sehr segelerfahrene Crew entschieden haben, Rimini anzulaufen, um den stärker werdenden Wetter-Bedingungen mit bis zu fünf Meter hohen Wellen auszuweichen und Schutz zu suchen. Beim Anlaufen der Marina stand sie per Funk in Verbindung mit dem Hafenpersonal, und alles schien gut zu laufen, bis dann die Maschine ausgefallen sein soll.

Die Crew schaffte es nicht mehr, durch schnelles Segelsetzen eines Teils der Rollfock die Manövrierfähigkeit wiederherzustellen. Das Ufer war offenbar zu nahe. Das Schiff wurde von der schweren See auf die Steine geworfen und verlor nach wenigen Minuten sein Rigg.

Die italienische Küstenwache startete eine umfangreiche Rettungsaktion für die Crew und konnte zwei Segler per Hubschrauber ins Krankenhaus bringen. Sie sind schwer verletzt sollen aber außer Lebensgefahr sein.

Offenbar sind allerdings vier Cremitglieder verstorben. In der Nacht war noch unter der Mithilfe von Helikoptern nach Überlebenden im Wasser gesucht worden, aber am Morgen wurden schließlich die leblosen Körper in der Nähe der Yacht gefunden.

Unter den Opfern befindet sich ein 69-jähriger Italiener, der vor einigen Jahren die Welt umsegelt hat, der 67-jährige Miteigner, seine 37-jährige Tochter und ein weiterer noch nicht offiziell identifizierter Mann. Die Crew stammt überwiegend aus Verona.