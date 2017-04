Meinung “Seemannschaft”: Wenn sich Forum-Beiträge am Fender-Handling entzünden

Es gibt schon komische Sichtweisen im Umfeld des Segelns. Gerne wird der verbale Seemannschaft-Knüppel zum Rundumschlag genutzt. In Foren kochen die Emotionen hoch.

Da teilt ein begeisterter Segler seinen magischen Moment vom vielleicht ersten Segeltag der Saison mit Menschen, die eigentlich seine Begeisterung teilen müssten, schreibt daneben “Herrlicher Segeltag auf der Nordadria zwischen Novigrad und Venedig” und entfacht eine hässliche Diskussion über die richtige Platzierung von Fendern.

Jemand belästigt?

Das Drama: Die Fender liegen an Deck anstatt in der Backskiste. Und? Vielleicht hatte der Skipper keine Lust, sie wegzuschleppen. Wie kann man sich dadurch gestört fühlen? Oder gar Schaum vor den Mund bekommen?

Der Skipper hat ja nicht gefordert, dass es alle so machen müssen. Er belästigt niemanden damit. Und wenn er drüber stolpert, dann ist es eben so. Soll er sie doch auch draußen hängen lassen. Sieht nicht toll aus, und könnte Frozzeleien auslösen, aber zu bösen Beleidigungen besteht doch kein Anlass.

Dennoch passiert es immer wieder. Nicht nur in Foren, auch in Häfen. Selbst ernannte Seemannschaft-Päpste prangern oft auf der Basis von Lehrbuch-Wissen vermeintliche Fehler von anderen an. Als ginge es darum jemanden anzuschwärzen.

Offener, toleranter, entspannter

Vielleicht fühlt sich der kritisierte Skipper ganz anderen Maßstäben verpflichtet: Etwa der maximalen Entspannung und dem absoluten Genuss. Da kann die Position eines Fenders keine Rolle spielen.

Mich hält die Überzeugung hoch, dass in unserer Community nur eine Minderheit zu solchen Ausfällen fähig ist. Segler sind eigentlich auch deshalb Segler, weil sie offener, toleranter und entspannter sind als der Durchschnitt. Genau deshalb üben sie keine Nullachtfünfzehn-Freizeitbeschäftigung aus.

Also: Wir kämpfen für das Recht, Fender so hinhängen zu dürfen, wie man Lust hat 🙂