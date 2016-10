Verlosung: Die BAR-Landrover-Ainslie-Jacke geht an ein SegelReporter-Mitglied in Bonn

Holger Kleinschmidt hat die BAR Landrover Team-Jacke gewonnen, die SegelReporter unter seinen Mitgliedern verloste.

Holger schreibt: “Die Jacke ist wunderbar – ich war überrascht, dass das ganze Team unterschrieben hat.

Zu meinen Segelerfahrungen: Gelernt habe ich Segeln als Jugendlicher auf dem Edersee in Nordhessen. Den ersten Schein habe ich dann bei Sail&Surf auf Mallorca gemacht (Gottfried Möller, der Seniorchef, kommt aus dem gleichen Heimatort).

Auch wenn ich in Bonn mit dem Rhein direkt am Wasser wohne, bin ich doch eher der Urlaubssegler. Sei es auf Mallorca, einfach zum Spaßsegeln vorrangig auf Hobiecat 16 oder zu Regatten, wie letztes und dieses Jahr die Copa del Rey, Princess Sofia und Palma Vela auf einer Puma 42 mit einem zusammen gewürfelten Team. Dann aber auch immer mal wieder Törns, die ich mit und für Freunde organisiere. Das hat mich dann drei Mal in die Karibik, zwei Mal auf die Seychellen, in die Türkei und nach Thailand geführt. Der nächste Törn ist dann die Traumreise schlechthin: Im März geht es nach Tahiti. Da kommt dann die Jacke sicherlich für die Reise zum Einsatz.”