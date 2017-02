420er: Heil und Kleen – Jugendboot, 49er Bronze, Star-Gold und nun der GC32-Foiler

49er Olympia-Held Erik Heil und Frithjof Kleen, Coach und Star-Weltmeister, sprechen über die Bedeutung des 420ers für ihre Karriere und ihr neues spannendes Projekt 2017.

Markus Steinlein von der 420er Klassenvereinigung Uniqua, traf die beiden Spitzenseglern am Gardasee.

Hi Jungs, coole Sache Euch hier zu treffen, was macht ihr mitten im Winter hier?

Erik: Wir bereiten uns auf die neue Saison vor, zusammen mit Friedel segeln wir in diesem Jahr beim Armin-Strom-Sailing-Team im GC 32-Circuit.

Und was ist mit dem 49er?

Erik: Das passt von den Terminen ganz gut zusammen, ich kann an den 49er Weltcups teilnehmen und parallel das neue Projekt starten.

Wie sieht eure Vorbereitung aus?

Frithjof: Fitness, Kraft, Ausdauer, Radfahren, Kraftraum, das Übliche … Für die Koordination gehen wir Kite-Foilen, das ist der Hammer. Danke an dieser Stelle an OZONE.

Wie schnell wird man auf dem Kite-Foiler?

Frithjof: So an die 30 Knoten. Wenn es einen aufstellt, gibt es richtig blaue Flecken. Der Speed ist auch für das Gefühl auf den GC 32-Booten ein richtig gutes Training.

Erik, Du bist mit dem 49er ca. 200 Tage auf dem Wasser, jetzt kommen nochmal 80 Tage auf dem GC 32 dazu, ist das nicht langsam zu viel?

Erik: Nein, überhaupt nicht, ich freue mich über jeden Tag auf dem Wasser. Ich bin segelverrückt, das ist Leidenschaft pur. Auf dem GC 32 will ich für den 49er zusätzliche Erfahrung und Segel-Know-How sammeln.

Das ist aber nicht unbedingt der typisch deutsche Weg? Die meisten deutschen Olympioniken waren in den letzten Jahren sehr auf ihre Bootsklasse fokussiert.

Frithjof: Das ist ja genau der Unterschied, zu den anderen Nationen. Outteridge segelte seit London (Anm: Gold im 49er) als Skipper bei Artemis im Americas-Cup, gewann in Rio Silber im 49er und zwischendurch zwei WMs mit der Foiling Moth. Burling gewann in Rio Gold im 49er und steuert bei Team New Zealand im Cup. Giles Scott, Finn-Gold in Rio, segelt bei Ainslie im Cup.

Mehrere Olympiateilnahmen, Leidenschaft und vor allem immer eine Perspektive für weitere Projekte im Segelsport, das ist das Erfolgsrezept dieser Leute. Das Schönste wäre eine deutsche Americas-Cup-Kampagne!

Der GC 32 ist für Eric der erste Step auf diesem Weg und seine Chance im Cup Fuß zu fassen. Derzeit ist da gerade die Kombination aus Olympischer Erfahrung und Foilen besonders gefragt.

Wie wichtig ist für eine solche Karriere die Ausbildung im Jüngsten- und Jugendbereich?

Erik: Das willst Du als Optivater jetzt nicht hören, aber ich bin nie Opti gesegelt. Wir waren in Berlin erst mit der Teeny unterwegs, aber dann auch eher regional. Parallel habe ich noch Tennis gespielt und war Berliner Meister bei den Bambinis.

Frithjof: Ich habe im Opti nur ein wenig im Club mit den Kumpels gesegelt. Die Kids heute dagegen sind doch schon im Opti auf der ganzen Welt unterwegs. Sie werden unendlich gepuscht. Was will man denen, später noch bieten? Viele haben alles erlebt! Aber unsere ganzen Optistars der letzten Jahre haben entweder aufgehört oder konnten sich olympisch nicht durchsetzen. Der eine oder andere segelt Bundesliga, aber das hat mit der Optisegelei gar nichts mehr zu tun.

Erik: Richtig cool war die 420er-Zeit, nicht nur seglerisch …, das erste Mal mit den Mädels unterwegs …, eine coole Community auf den Regatten. Da hab ich wirklich Segeln gelernt, vor allem das taktische Segeln, wie man ein Boot einstellt. Wir hatten immer richtig gute Trainer. 2005 war ich deutscher Jugendmeister im 420er, zusammen mit Thomas Plößel. Danach folgten noch zwei Jahre im 470er, und jetzt über zehn Jahre später haben wir unsere Olympiamedaille.

Frithjof: Ich hatte auch im 420er eine super Zeit, da ging für mich die Segelei erst richtig los. Irgendwann war ich aber dann zu groß und schwer.

Und jetzt die Philosophie-Frage: Einige im deutschen Segelsport behaupten, die Jugend muss 29er segeln, wenn sie in den 49er will. Stimmt das?



Erik: Das ist totaler Quatsch, es ist vom Segler und von der Region abhängig. Was soll ein 29er auf einem bayerischen See bei Euren Winden? Im 420er liegt der Fokus auf der Taktik, Nachstartphasen, Großraumtaktik, Bootstrimm, das ist eher die seglerische Grundausbildung, die von der alten Trainergarde vermittelt wird.

Im 29er geht es eher um Manövertechnik. Aber wenn jemand mach dem 420er in den 49er umsteigt, kann man alles nachholen. Bei der Manövertechnik ist es vielleicht sogar noch etwas einfacher.

Frithjof: Im 420er ist auf jeden Fall die Leistungsdichte höher und die Klasse ist weiter verbreitet. Natürlich gibt es aber 29er-Hotspots wie Kiel oder den nördlichen Gardasee. Da macht das Skiff vielleicht mehr Sinn. Auf jeden Fall sollte in den einzelnen Clubs, vielleicht sogar in den Landesverbänden immer nur eine der beiden Klassen gefördert werden. Ein Gemischtwarenladen macht keinen Sinn, die Clubs brauchen vernünftig große Trainingsgruppen.

Dass der Umstieg von anderen Klassen auf das Skiff klappen kann, haben viele Spitzensegler bewiesen. Robert Scheidt steigt jetzt gerade mit über 40 Jahren nach 5 olympischen Medaillen im Star und Laser jetzt auf den 49er, wie cool.

Was wünscht Ihr Euch vom DSV für das Olympische Segeln?

Frithjof: Die Fördersysteme und Initiativen sollten besser miteinander vernetzt werden und alle Förderer an einem Strang ziehen. Es müsste gelingen, die Mittel zu bündeln und auf die Besten zu verteilen. Wir haben bei den erfolgreichen Nationen gesehen, dass wir Top-Trainer von internationalem Format brauchen, die junge Athleten mit ihrer Erfahrung beflügeln können.

Erik: auch wir haben uns 2015 mit Frithjof für einen Internationalen Top Trainer entschieden. Er hat uns gemeinsam mit unserem eigentlichen Bundestrainer unterstützt und auch das Team Jurczok/Lorenz zum Erfolg geführt. Wir haben beide die Quali geschafft und am Ende stand WM-Bronze und Olympia-Bronze auf dem Papier.

Frithjof: Auch die Möglichkeit einer dualen Ausbildung ist wichtig. Es gibt zum Beispiel den Studiengang BWL für Spitzensportler als Fernstudium an der Uni Oldenburg. Das haben viele von uns gemacht (Anm. der Red.: Kleen, Heil, Polgar, Kadelbach) und erfolgreich abgeschlossen. Die EWE hat diesen Studiengang gesponsert, da konnte man auch mal zwei Jahre aussetzen. Es gab das EWE-Sailing-Team, die haben uns und andere Topmannschaften auf dem Weg zu den Spielen bestens unterstützt.

Friedel, Du lebst hier am Gardasee. Wenn Robert Scheidt in Torbole seinen Laser durch die deutschen Optis schiebt, erkennt ihn kaum einer. Wenn Jochen Schümann durch den Club läuft, ist das heute nicht viel anders. Wieso gibt es im Segeln für die Deutschen keine Heroes? Damals als Schümannn den Cup in Valencia holte, war es besser.

Frithjof: Das ist schwierig. Wir bräuchten im deutschen Segelsport echte Charaktere. Vielleicht fehlen auch die Stories. Meine Kollegen Cayard und Torben Grael, die mit 60 noch im Starboot sitzen, ein Ainslie der nach seinen Erfolgen zum Sir wird und jetzt die America’s Cup Kampagne „Bring the Cup home“ gestartet hat, das ist Emotion. Wie schon gesagt, das Beste für uns wäre eine Deutsche Kampagne im Cup. Oder Erik holt noch ein paar Medaillen.

Viel Erfolg auf Eurem Weg. Vielen Dank für das Interview, brecht Euch beim Kite-Foilen nicht die Knochen!

