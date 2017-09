52 SuperSeries: Russen-Glitsch von oben – Reicht das, um Burling und Co anzutörnen?

Nach dem Bekenntnis der America’s Cup-Macher zum Einrumpfer rückt die 52 SuperSeries wieder mehr in den Fokus. Ein Drohnen-Video der Russen vermittelt spannende Einblicke.

Schon immer hat der America’s Cup den Trend im Segelsport vorgegeben. Zuletzt leitete er den Foiling-Hype ein. Gibt es nun die Rückbesinnung zum Kiel-Monohull? Die 52 SuperSeries ist die führende internationale Rennserie und ist entgegen dem allgemeinen Trend durch vermögende Eigner am Leben gehalten worden, die überwiegend selber steuern und die besten Big-Boat-Profis der Welt engagieren.

Dabei handelt es sich überwiegend um die Stars die vor zehn Jahren beim America’s Cup in Valencia die Szene dominierten. Geraten sie nun neu in den Fokus? Das Drohnen-Video des russischen Bronenosec Teams zeigt die Arbeit an Bord der glitschenden 52-Fußer.

Im Vergleich zu den High-Speed-Katamaranen ist das Old-School-Sailing und technologisch nicht gerade am obersten Ende der Skala. Die TP52 verfügen nicht einmal über einen Neigekiel, geschweige denn Tragflügel. Beides wird in den neuen Cup-Spezifikationen erwartet.

Dann muss sich zeigen, ob tatsächlich die Oldies Hutchinson, Kostecki und Baird zurück ins Spiel kommen, oder Highspeed-Spezialisten wie Peter Burling und Blair Tuke noch angetörnt fühlen. Angesichts ihrer Grenzerfahrungen in Bermuda dürften ihnen die SuperSeries-Bilder trotz der Attraktivität für den Normalo-Segler dann kaum mehr als ein müdes Gähnen entlocken. Allerdings lassen sich beide gerade, beim kommenden Volvo Ocean Race in die Grundlagen des Monohull-Segelns einführen.

Beim ersten Renntag der 52 SuperSeries konnte Taktiker Vasco Vascotto mit einem Sieg für “Azurra”glänzen, der bei der J/70 WM noch Alberto Rossi auf den 15. Platz geführt hatte. Kollege Kostecki (12. bei den J/70) führte Weltmeister “Platoon” zum Auftakt auf Rang sechs.

52 SuperSeries Ergebnisse Menorca

On Board Paprec:

Start zum ersten Rennen in Menorca:



Highlight-Video:

Das erste Menorca-Rennen im Tracker: