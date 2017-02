America’s Cup: Ainslie statt Hamilton – Whitmarsh gewährt Einblicke in die Cupper-Technik

Land Rover BAR Chef Martin Whitmarsh erklärt SegelReporter in Bermuda die geheimnisvolle Technik hinter den America’s Cup Foilern. Vier Jahre lang führte er McLaren Mercedes mit Lewis Hamilton.

Martin Whitmarsh kann nicht segeln. Trotzdem ist er Chef von Land Rover BAR, dem britischen America’s Cup Team, das erstmals nach der Niederlage 1851 den Cup “home” bringen soll und so nah dran ist, wie wohl nie zuvor. Wie passt das zusammen?

Der ehemalige leitende Ingenieur beim Luftfahrtkonzern British Aerospace war die Wunschbesetzung von Ben Ainslie. Seit März 2015 bekleidet Whitmarsh den Job bei BAR und einen Monat später kam Land Rover als Hauptsponsor zum Segelteam. Beide Ereignisse stehen auch für die Verknüpfung der Auto-Industrie mit dem Sport. Und die transportiert keiner glaubwürdiger als Whitmarsh. Denn er war von März 2009 bis zum Ende 2013 Teamchef des McLaren-Mercedes Formel-1-Teams.

In Bermuda gewährt er Einblicke in die neue Art des Cup-Segelns und bestätigt: “Diese Boote sind dafür konstruiert, um zu fliegen. In einem perfekten Rennen wird man die Ziellinie passieren, ohne dass die Rümpfe einmal das Wasser berührt haben.”

Whitmarsh sagt über…

… die Gefahr des zunehmenden Technik-Einflusses auf den America’s Cup analog zur Formel 1:



“Wie in jedem technischen Sport müssen wir die Balance halten zwischen dem, was wir als Techniker erreichen können, und dem Interesse des Sports. Es ist auch so in der Formel 1. Zu viel Technik kann das Interesse der Zuschauer an dem Sport kosten.

In der Formel 1 war ich 1991 in die Entwicklung des ersten „fly by wire“ Autos involviert. Das heißt, es bestehen keine mechanischen Verbindungen. Die Steuerung der Funktionen geschieht über elektrische Leitungen. Das wurde sehr kontrovers diskutiert. Aber inzwischen gibt es in der Formel 1 längst keine mechanische Verbindung mehr zwischen Gaspedal und Steuerung.

Beim Segeln sind wir nun auch so weit. Es muss aber sichergestellt sein, dass das Signal des Steuermanns mit dem Rad präzise übermittelt wird. Man könnte sein Befehl von cleverer Software überschreiben lassen, um Fehler zu vermeiden. Aber dann verliert man am Steuer das Gefühl für das Boot. Der Computer würde mehr und mehr übernehmen. Das wäre nicht gut für den Sport und deshalb gibt es Einschränkungen.

So war es auch bei der Formel 1. Zum Beispiel gab es Verbote bei der Traktionskontrolle, die das Durchdrehen der Räder beim Anfahren verhindert. Der Sportler soll seine Fähigkeiten zeigen müssen. Auch das Übersenden von Telemetrie-Daten zum Auto wurde verboten, weil man Angst hatte, dass der Wagen von außen gesteuert werden könnte. Das darf man auch im America’s Cup nicht.

...die Schwierigkeit der Kontrolle beim Fliegen:

“Das Foilen ist ein faszinierendes Thema. Es sieht so toll aus, diese Rennmaschinen auf Tragflächen zu sehen, aber es ist verdammt hart, das zu erreichen. Man erkennt es schon bei der Foiling-Moth. Dabei hat sie mit dem Fühler am Bug sogar ein Kontrollsystem. Uns ist das nicht erlaubt. Dabei würde ich gerne Sensoren installieren, mit der man die richtige Flughöhe messen und einstellen kann.

Frau Ainslie diskutiert mit ihrem Mann, dem Fitness-Coach und Giles Scott die Biker-Editon der Neuseeländer:

Also wir haben, die Situation, dass Ben als Steuermann nicht nur den Kurs auf dem Wasser steuern muss, sondern auch für den Flug verantwortlich ist. Das funktioniert nicht automatisch. Man muss ständig manuell den Anstellwinkel der Tragflächen anpassen. Er macht das mit seinen Fingerspitzen am Steuerrad. Die Übertragung muss sensibel sein. Aber die Kräfte sind enorm. Sie werden von der Hydraulik aufgebracht. Ben muss sich dabei mit dem Wingtrimmer vor ihm koordinieren.

Wenn wir die absolute Regelfreiheit hätten, würden wir wohl auch eine aktive, mechanische Flughöhen-Kontrolle haben wie bei der Moth. Aber wir würden auch das Luvschwert für mehr aufrichtendes Moment nutzen, indem wir es so anstellen, dass es den Luv-Rumpf nach unten zieht. Aber das ist verboten. Das Luvschwert darf nur im Manöver für wenige Sekunden im Wasser sein.

Wenn man Lift am Leeschwert und eine nach unten gerichtete Kraft am Luvschwert erzeugen dürfte, könnte man enorme Kräfte entwickeln und wäre wohl auch in großen Schwierigkeiten. Solch ein Biest wäre kaum zu kontrollieren.”

…die Bereitstellung der Energie:

“Dieses Faszinierende für mich als Auto-Mann sind die primären Kontrollen des Fahrers. Im Auto gibt es drei: Steuerwinkel, Bremse und Gaspedal. Das ist nun mit diesen Foilern noch komplexer. Man muss die Flughöhe noch dazu bringen, hat keine Bremse und muss wegen der Konstruktionsregeln im Manöver von einem Foil zum anderen „tanzen“. Es bedarf eine echten Choreografie, den Bug zu wechseln. So haben ja auch die vier Grinder viel mehr Aufgaben als nur das Grinden.

Wir als Ingenieure würden gerne mehr Energie speichern können. Aber bei diesen America’s Cup Booten hat man nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten. Die Regeln erlauben keine großen Batterien. Es ist sehr reglementiert. Im vergangenen Cup bei den 72 Fußern war mehr Speicher-Kapazität erlaubt. Was passiert, wenn keine Energie vorhanden ist, hat der „Hydro,Hydro“-Vorfall von TNZ gezeigt, als bei einer schnellen Wende die Foils und der Segelflügel nicht bedient werden konnten.

Es geht darum, alles sportlich auf hohem Niveau zu behalten. Deshalb müssen die Grinder so viel und hart kurbeln. Die Möglichkeiten sind begrenzt, Hydraulikspeicher zu benutzen. Auf jedem Boot sind drei sehr kleine Speicher dieser Art vorgegeben. Sonst würde man Grinden, die Energie speichern, und dann bei den Wenden und Halsen sie einfach per Knopfdruck abrufen.

…die Choreographie der Manöver an Bord:

“Diese Choreographie ist wirklich sehr komplex. Auch die Grinder haben Knöpfe, über die sie die Foils ins Wasser schieben. Dabei entstehen Kräfte von bis zu drei Tonnen. Bei diesen Manövern im Flugmodus müssen alle Crewmitglieder sehr genau ihre Abläufe kennen. Dann sieht es von außen alles ganz einfach aus. Aber das ist es wirklich nicht.

So besteht die Schwierigkeit, den richtigen Anstellwinkel der Foils bei bestimmten Windbedingungen zu finden. Ben darf dabei kaum Hilfe von außen bekommen. Er lernt es durch reine Übung. Man wird durchaus Blinklichter oder so einsetzen können, um den Steuermann an bestimmte Aufgaben zu erinnern.

Aber wir dürfen ihm kein Flugkontroll-System geben wie bei einem Flugzeug. Da steuert der Pilot mit einem Joystick. Wenn er früher den Knüppel zu weit nach hinten gezogen hat, reißt die Strömung ab und das Flugzeug stürzt ab. Heute gibt es für so einen Fall eine Sicherheit-Elektronik. So etwas wäre auch bei uns machbar ist aber nicht erlaubt.

Wir dürfen Ben visuelle Informationen geben, aber der Prozess darf nicht in einem Computer erfolgen. Er muss ihn selber in seinem Gehirn steuern. Das ist eine gute Regel, und sie ist sehr wichtig für den Sport. Die Technik darf nicht überhand nehmen. Der Steuermann sieht, welche Winkel eingestellt sind, und er kontrolliert sie. Er hat drei voneinander unabhängige Kontrollen. Hoch und runter, vor und zurück für den Auftrieb, und die Neigung nach innen und außen.

…die Entwicklung der Tragflächen:

“Man muss sich die Entwicklung dieser Foils ansehen. Das waren einmal senkrechte Schwerter mit horizontalen Tragflächen. Nun weisen sie in verschiedenen Formen Bögen, Kanten und Kurven auf. Dadurch wird es noch komplexer.

Man kann zum Beispiel Tragflächen konstruieren, die leichter zu kontrollieren und manövrieren sind aber wahrscheinlich einen größeren Widerstand aufweisen. Oder man baut sie für eine große Effizienz. Aber dann könnte der “Sweetspot” so schwer zu finden sein, dass man kaum die Fähigkeit hat, ihn dauerhaft zu erreichen.

Dabei erleben wir eine unglaubliche Entwicklung bei den Seglern. Was vor sechs Monaten noch unsegelbar war, ist heute machbar. Sie werden immer besser in ihrem Job. Man muss also permanent diese Grenze verschieben, bis zu denen eine Kontrolle noch möglich ist. Und diese Herausforderung ist absolut faszinierend.”

… die Strategie bei der Entscheidung für die Foil-Konstruktion. Nur zwei Flügelpaare sind erlaubt:

“Die Windbedingungen sind dafür wichtig. An einem Renntag muss man sich entsprechend der Vorhersagen entscheiden und manchmal ist es Spekulation. Da muss man schon mal ein Risiko eingehen. Wenn man die großen Boards für leichteren Wind nimmt, kommt man natürlich schneller zum Fliegen, aber wenn Wind und Speed dann zunehmen, wird der Widerstand größer und die Endgeschwindigkeit geringer. Irgendwie ist auch das wie bei der Formel 1. Auf welchen Reifen startet man auf Slicks oder Intermediate? Das Spiel ist ähnlich.

In der Konstruktionsphase mit den AC45S haben wir viele verschiedene Optionen ausprobiert. Nach dem August 2015 durften genau sechs Foil-Paare im Wasser getestet werden. Auf dem AC50 dürfen nur zwei Paare benutzt werden, auch beim Training. Es zählt, sobald man einen Set auch nur einmal ins Rennboot steckt und es ins Wasser bringt.

Deshalb hatten wir bei der Taufe auch noch keine Schwerter im Schiff. Wir sind noch in der Entwicklungsphase. Strategisch gibt es da einige Karten, die man ausspielen kann. Man sieht natürlich, was die anderen Teams für Formen testen, aber bei den Steuermechanismen hat man wenig Einblicke. Auch das ist wie bei der Formel 1.”

… Spionage unter den Cup-Teams:

“Spionage gibt es, klar. Aber wir nennen es nicht spionieren, sondern beobachten. Immer wenn wir auf dem Solent zum Segeln ausgelaufen sind, ist ein Motorboot von Artemis, Oracle oder den anderen da, die filmen oder fotografieren. Wir tun das ja auch. Der beste Zeitpunkt ist immer dann wenn das Schiff ausgekrant wird. Dann sieht man die Foils. Und wir dürfen sie nicht verstecken. Das ist im Protokoll festgelegt.

Auch das ist inzwischen auch ähnlich in der Formel 1. Früher ist man vom Testen in die Garage gekommen und hat sofort die Türen verschlossen. Das hat aber auch alle Zuschauer ausgeschlossen. Inzwischen darf man da auch nichts verdecken. Das ist auch gut so.”

… die geplante Regeländerung (“Framework Agreement”) zur Zukunft des America’s Cups:

“Die Historie des America’a Cups und seiner Regeln ist wirklich interessant. Aber sie bringt auch große Probleme mit sich. Den Cup in San Francisco habe ich als Außenstehender verfolgt. Das war wirklich spannend, obwohl ich mit dem Segeln nichts zu tun hatte. Schnell, dynamisch, telegen, wirklich sehr aufregend. Ich habe wirklich begeistert zugesehen.

Aber dann? Es war plötzlich alles vorbei. Ein Jahr später hatte ich alles vergessen. Die Experten verfolgen es vielleicht noch, aber ein allgemeiner Sportfan ist dann raus. Ich habe mich gefragt, wie das funktionieren kann.

Auf der anderen Seite gibt es da diese Geschichte von diesen fantastischen Milliardären, die ihre Schecks aus Gründen von Egos, Nationalismus oder was auch immer schreiben. Sie haben die Kosten für die Teilnahme hoch getrieben, aber einen Gegenwert gibt es kaum. Das nenne ich eher Wohltätigkeit.

Dabei hat das Produkt eigentlich einen großen Wert. Es ist schnell, frisch, dynamisch, sauber, grün. Die Qualität ist groß. Als ich dazu gekommen bin, habe ich gefragt, warum tun wir hier nicht etwas, um das auszuschöpfen? Ich habe mir mal die Stiftungsurkunde rausgesucht und sie ist ja eigentlich nur drei Seiten lang.

Klar, dass der Verteidiger viele Rechte hat, aber einer von uns Sechsen würde ja der nächste Verteidiger sein. Warum nicht zusammen etwas beschließen für die nächsten Jahre? Wir haben hier einen Sport, der zwar nicht sofort mit der Formel 1 konkurrieren kann, aber er könnte zehnmal so groß sein wie er jetzt ist.

Also haben wir uns zusammengesetzt mit dem Ziel, mehr Teams an den Start zu bringen, die Kosten zu senken und eine größere Kontinuität zu erreichen. Es muss doch ein deutsches Team dabei sein können ohne dass man einen Milliardär braucht, der 250 Millionen Dollar ausgeben will. Und könnte ich so einen Menschen finden, ohne ihm zu sagen, wie die Regeln des nächsten Cups sein werden, wo oder wann er stattfindet?

Nein wir müssen ihn zum Teil eines Sportprogramms machen, mit dem wir diesen Sport entwickeln. Und er kann für 40 bis 50 Millionen Dollar dabei sein. Die Regatta wird alle zwei Jahre stattfinden, es sind zehn Boote dabei.

Dieser Cup hier in Bermuda wird meiner Meinung nach der beste aller Zeiten werden. Aber danach wird es wieder vorbei sein. Also müssen wir die Regeln vereinfachen und den Weg verständlich machen. Also erklären, was es mit der World Series auf sich hat, dass sie die Qualifikationsserie ist und wie dann der Sieger ermittelt wird.”

…die Probleme von Ernesto Bertarelli, der so etwas mit Alinghi auch anschieben wollte. Er stieß auf Widerstand, weil er es von oben bestimmen wollte.

“In jedem erfolgreichen Sport hat man ein Lizenzmodell, bei dem die Teams Anteile oder Stimmen haben. Wir haben dieses Framework-Agreement von vielen Anwälten checken lassen. Es ist möglich auch mit der Deed of Gift. Man kann Kompromisse finden, die funktionieren. Und wir sprechen auch mit den Kiwis, die noch nicht überzeugt sind.

Für sie macht es ja besonders viel Sinn, denn sie sind ja gerade von Sponsoren abhängig. Sie sind auch nicht dagegen. Das Problem im Sport ist, dass das Konkurrenzdenken die Menschen auseinander treibt. Es gibt da einige Probleme zwischen den Cupteams, aber vielleicht kann ich da vermitteln. Ich komme ja neu von außen dazu. Es macht alles viel Sinn und ist sehr logisch. Ich informiere die Kiwis über alle Schritte und glaube, dass sie mitmachen werden.