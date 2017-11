America’s Cup: Neuer AC75-Monohull für 2021 – 100 Prozent “Flytime” angestrebt

Back to the roots? Von wegen. Team New Zealand und Luna Rossa machen einen radikalen Foiler zum neuen Cupper für den 36. America’s Cup.

Was wurde den neuen Hütern des America’s Cup nicht schon alles vorgeworfen. Alte Männer wollten die Zeit zurückdrehen und wie früher mit Bleitransportern um die Wette segeln. Sie würden der ehemaligen Profi-Elite die Rückkehr ermöglichen und der so gerne von Russell Coutts als Zielgruppe anvisierten Facebook-Generation wieder die Türe vor der Nase zuschlagen.

Das alles ist in die Entscheidung hinein interpretiert worden, die besagte, von den spektakulären AC50 Katamaranen wieder zu Einrümpfern zurückkehren zu wollen. Aber nach Ansicht der neuen Pläne ist klar, dass von einer Rückkehr zur Langeweile in keiner Hinsicht die Rede sein kann. Mit einem so radikalen Design, wie vorgestellt, ist noch nie um die Wette gesegelt worden.

Comeback des klassischen Match Races

Das Konzept für den neuen AC75 Monohull sieht ein permanent foilendes Segelboot vor, das sogar schneller sein soll als die AC50 Katamarane in Bermuda. Laut offizieller Meldung haben die Design Teams von Emirates Team New Zealand und Luna Rossa daran gearbeitet, den Rahmen für eine “herausfordernde und anspruchsvolle” Konstruktion zu kreieren, die die beste Leistung der Crews belohnen soll.

Dabei betonen die Formelgeber, dass gute Match Race-Fähigkeiten eines der wichtigsten Ziele für den AC75 waren. “Die klassischen Prestarts werden ein aufregendes Comeback erleben.” Die fünfminütigen Vorstart-Duelle gegen den Wind waren von Coutts und Co auf zwei Minuten reduziert worden, und die Boote rasten raumschots über die Linie. Damit sollte das Rennen länger offen gehalten werden. Denn in der Vergangenheit kamen nach den klassischen Starts nur noch selten Überholmanöver zustande.

Dieses Manko soll mit den neuen AC75 aber verringert werden, weil sie besser manövrieren. Die Foil-Wende und -Halse sei kein Problem, und damit erweitern sich die Angriffsmöglichkeiten.

Diese Entwicklung war bei den AC50 noch nicht zu ende gedacht. So konnten die Katamarane zwar auch bei der Wende auf ihren Tragflächen bleiben und verloren wenig durch ein zusätzliches Manöver. Sie mussten mit dem nächsten Angriff aber warten, bis die Energie durch die Grinder wieder aufgeladen wurde.

Massive T-Foils

Dieses Problem ist auch bei der neuen AC-Klasse existent, allerdings wird es schon allein durch die verdoppelte Crewgröße (10 bis 12) einfacher zu beheben sein. Aber die Segler diesmal sollen nicht nur an der Kurbel stehen, sondern auch Segelwechsel und -Trimm ausführen. Bei leichtem Wind kann ein Code Zero auf dem Downwind-Kurs gesetzt werden, und es wird an weiteren Variationen gearbeitet.

Die wichtigste Aufgabe wird allerdings der Trimm der Tragflächen sein. Dabei handelt es sich um massive T-Foils, die jeweils nach Lee ins Wasser geneigt werden und in Luv über dem Wasser für Ballast sorgen. Statt auf drei Flächen zu Foilen, wie es die AC50 taten sind diesmal nach dem Vorbild der Moth also nur zwei Profile vorgesehen. Das verringert den Widerstand im Wasser.

Aber bei langsamer Fahrt im Manöver oder in den Vorstarts sollen sich beide setilichen Haupt-Tragflächen im Wasser befinden und Auftrieb generieren. In diesem Trimm-Modus seien sie auch rauhere Wellen-Bedinungen, wie sie auf dem Revier vor Auckland herrschen können, zu bewältigen.

Ein besonderer Aspekt der Design-Überlegungen beschäftigt sich auch mit praktischen Aspekten des neuen Cuppers. So soll er nicht ständig ausgekrant werden müssen. Wenn die Foils unter den Rumpf geklappt sind, erzeugen sie eine gute Stabilität auf einem Standard-Hafen-Liegeplatz.

Außerdem soll nicht wie bisher permanent ein Flügelrigg vom Schiff gekrant werden müssen. Es werde an einem Rigg gearbeitet, dessen Technologie später auch auf andere Segelboot-Klassen übertragbar sei. Einig Innovationen seien denkbar, aber die Details sollen dann erst bei der endgültigen Fertigstellung der Regel vor dem 31. März 2018 bekannt gegeben werden.

“Schneller als die AC50”

Emirates Team New Zealand CEO Grant Dalton sagt zum Design: “Unsere Leistungsanalyse sagt, dass dieses Schiff das Potenzial hat Amwind und vor dem Wind schneller als die AC50 zu sein.”

Luna Rossa Chef Patrizio Bertelli bestätigt, dass die Rückkehr zum Monohull eine wesentliche Bedingung war, um sich erneut beim America’s Cup zu engagieren auch wenn es eher eine Spitzfindigkeit ist. Denn in der vorgestellten Konfiguration spielt die Anzahl der Rümpfe eine untergeordnete Rolle.

Aber ihm ist auch die Übertragbarkeit auf die restliche Welt des Segelns ein wichtiger Punkt. “Das ist keine Rückkehr zur Vergangenheit, sondern ein Schritt in die Zukunft. Das Konzept öffnet Rennyachten neue Horizonte die auch das Fahrtensegeln beeinflussen können. Es wird umkämpftes und aufregendes Match Racing produzieren.”

Luna Rossas Team Director Max Sirena weist darauf hin, dass jeder Segler an Bord eine Schlüsselrolle in den Manövern und beim Segeln des Bootes haben wird. Er bezieht sich darauf, dass bei den AC50 das Gros der Crew überwiegend allein eine physische Leistung zu verrichten hatte. “Enge Bord-an-Bord-Kämpfe, umeinander kreisen in den Prestarts, das alles ist Teil der America’s Cup Tradition und wird zurück kommen. Allerdings in deutlich höherer Geschwindigkeit. Das ist ein neues Konzept, und ich bin sicher, dass im Laufe der Entwicklung interressante Überraschungen folgen werden.”

In einem ersten Kommentar zum neuen Cupper-Design sagt Herausforderer Ben Ainslie: “Team New Zealand und Luna Rossa haben wahrhaft ein Hochleistungsboot abgeliefert, das den nächsten America’s Cup zu einer unglaublichen sportlichen und technischen Herausforderung macht. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, mit dem Verteidiger und Challenger of Record zu sprechen, bevor die finale Regel bis Ende März bekannt gegeben wird. Wir können es kaum erwarten die technischen Herausforderungen anzugreifen.”

Zeitplan ✔ 30. November 2017: Veröffentlichung des AC75 Klassenkonzepts

1. Januar 2018: Start der Berwerbungsphase für Herausforderer

31. März 2018: Veröffentlichung der AC75 Klassenregel

30. Juni 2018: Start der Berwerbungsphase für Herausforderer

31. August 2018: Bestätigung des Austragungsortes für den 36. America’s Cup und den PRADA Cup

31. August 2018: Bekanntgabe des genauen Renngebietes

31. Dezember 2018: Ende der Deadline für NAchmeldungen

31. März 31 2019: Teams dürfen ihr erstes Boot zu Wasser lassen

2. Hälfte 2019: 2 x America’s Cup World Series Preliminary Events

1. Februar 2020: Teams dürfen zweites Boot zu Wasser lassen

2020: 3 x America’s Cup World Series Preliminary Events

Dezember 10-20, 2020: America’s Cup Christmas Race

Januar und Februar 2021: The PRADA Cup Challenger Selection Series

March 2021: The America’s Cup Match